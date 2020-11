Operaţie urologică, în urgenţă, pentru a salva o pacientă oncologică diagnosticată cu COVID-19, la Iași

O echipă formată de şase cadre medicale a reuşit să salveze viaţa unei paciente internate la Clinica de Urologie de la Spitalul Clinic "Dr.C.I. Parhon" din Iaşi, care a suferit o complicaţie foarte gravă în urma şedinţelor de radioterapie, ea fiind infectată cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres.

Femeia, în vârstă de 69 de ani, a fost diagnosticată în urmă cu doi ani cu un cancer de col uterin care a necesitat o intervenţie chirurgicală şi şedinţe de radioterapie.

"Pacienta a suferit o complicaţie care i-a pus viaţa în pericol în urma şedinţelor de radioterapie făcute de-a lungul anilor. Ea s-a prezentat la spital din cauza unei obstrucţii renale acute datorate unei fibroze retropenitoneală în urma unei radioterapii. În timpul internării pacienta a început să aibă sângerări masive. A fost făcută o operaţie de urgenţă. A fost nevoie şi de ajutorul chirurgului vascular Corneliu Moroşanu pentru a interveni asupra arterei iliace care irigă piciorul. Complexitatea intervenţiei a fost dată de faptul că a fost necesară dezobstrucţia rinichiului, precum şi refacerea arterei printr-un patch, în caz contrar pacienta ar fi continuat să sângereze, existând riscul de deces. În urma intervenţiei s-a reuşit inserarea unor stenturi - sonde care asigură fluxul de urină de la rinichi la vezică", a explicat conf. univ.dr. Ionuţ Nistor, purtătorul de cuvânt al Spitalului "Dr. C.I. Parhon".

Potrivit acestuia, astfel de cazuri sunt foarte rare, acesta fiind al doilea caz în ultimii şapte ani.

"Evoluţia a fost ulterior favorabilă, cu oprirea hemoragiei şi corectarea anemiei severe. Starea pacientei este acum destul de bună, se poate mobiliza, se alimentează şi se pregăteşte de externare. În ciuda faptului că pacienta era diagnosticată cu infecţia SARS-CoV-2, am intervenit fără ezitare în echipă mixtă şi am salvat viaţa pacientei. Starea pacientei este una bună. Hemoglobina care era în momentul internării era 5 a urcat până la 10, mănâncă regulat şi se pregăteşte de externare. Ea a rămas internată după procedură sub supraveghere suplimentară pentru a nu exista complicaţii determinate şi de infecţia cu COVID-19", a declarat dr. Radu Andriciuc, medic specialist urolog.

Şeful Secţiei de Urologie din cadrul Spitalului "Parhon", dr. Radu Costache, a declarat că în sala de operaţie se intră de patru ori pe zi în cazul urgenţelor ameninţătoare de viaţă, iar în timpul dimineţii se fac aproximativ cinci intervenţii programate deşi a fost nevoie de scăderea numărului de proceduri programate pentru a respecta recomandările Ministerului Sănătăţii.

De la începutul acestei luni şi până pe 23 de noiembrie, în Clinica de Urologie au fost 180 de internări, toate necesitând intervenţii chirurgicale.

"Activitatea secţiilor de Nefrologie şi Urologie continuă şi a continuat pe toată perioada din martie până în prezent. Zilnic sunt preluaţi cel puţin trei pacienţi din alte judeţe. Faptul că aceşti pacienţi au sau nu statutul de pacienţi COVID pozitiv nu împiedică rezolvarea urgenţei medicale sau chirurgicale, aceasta fiind cea care primează. Ulterior, după rezolvarea urgenţei sunt dirijaţi într-un spital suport dacă mai au nevoie de spitalizare sau la domiciliu conform regulilor Direcţiei de Sănătate Publică", a mai spus conf.univ.dr. Ionuţ Nistor.