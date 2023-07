Operațiune amplă a poliției din Bolivia pentru capturarea unui presupus traficant de droguri

Bolivia a lansat o vastă operaţiune poliţienească pentru a încerca să-l prindă pe uruguayanul Sebastian Marset, un presupus baron al drogurilor, căutat în ţara sa, în Paraguay şi în Brazilia, precum şi de către Interpol şi DEA american, a informat duminică o sursa oficială, notează AFP, citat de Agerpres.

Numele său este asociat cu asasinarea în Columbia a procurorului anti-mafia paraguayan Marcelo Pecci, în mai 2022, ca unul dintre organizatorii crimei.

Potrivit ministrului guvernului bolivian de interne, Eduardo del Castillo, cu începere de sâmbătă au avut loc "o serie de percheziţii" în departamentul Santa Cruz, în estul ţării, la graniţa cu Brazilia şi Paraguay, în cadrul operaţiunilor de căutare a lui Sebastian Marset, "traficant de droguri de mare valoare".

"Acest individ este căutat de Interpol, DEA (Departamentul american de combatere a drogurilor), de ţări din regiune, precum Uruguay, Brazilia şi Paraguay", a adăugat ministrul.

"Am mobilizat peste 2.250 de poliţişti, peste 144 de vehicule, am efectuat peste 23 de operaţiuni, şase percheziţii şi am arestat 12 persoane", a precizat Del Castillo.

Sebastian Marset Cabrera, "cu mai multe naţionalităţi", se află "în continuare" în departamentul Santa Cruz, cu soţia sa de origine peruană şi cei trei copii ai lor, a spus ministrul.

Potrivit primelor investigaţii, presupusul baron a intrat în Bolivia în septembrie anul trecut unde a desfăşurat anumite activităţi sociale, apărând în special ca proprietar al unui club de fotbal din divizia a doua a regiunii.

Doi fraţi columbieni, care au organizat crima şi l-au plătit pe asasinul care l-a împuşcat mortal pe procurorul Pecci pe o plajă din Columbia în 2022, au fost condamnaţi în mai în Columbia la 25 de ani şi şase luni de închisoare, potrivit procurorilor columbieni.

Marcelo Pecci, 45 de ani, se afla în luna de miere cu soţia sa însărcinată, jurnalista paraguayană Claudia Aguilera.