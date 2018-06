Opinia lui Cristoiu: De ce liderii PSD nu au dreptul să conteste decizia ÎCCJ

Eu am scris că n-a fost, că a ținut de un Plan bine pus la punct, că totul, de la Sentință pînă la teatrul amînării, a făcut parte dintr-un spectacol mediatic. Numai că eu am dreptul moral să scriu și să spun asta:

1. N-am nici o demnitate în statul român, sînt jurnalist și asta-mi dă dreptul să mă pronunț liber despre orice.

2. E vorba de o sentință care privește pe altul.

În cazul Liviu Dragnea lucrurile au stat net diferit.

Și premierul, și liderii PSD care au atacat sentința au demnități în statul român. Acest statut le impune anumite constrîngeri în materie de libertate a opiniilor. Întreg tărăboiul a fost declanșat numai și numai pentru că Șeful a fost condamnat. Punerea la îndoială a sentinței a avut imaginea unei lingușiri a Șefului de către subordonați.

În mai multe rînduri am scris și am zis că lupta pentru denunțarea abuzurilor, pentru curmarea politicii de folosire a luptei împotriva corupției pentru interese politico -mafiote, pentru lichidarea Statului paralel nu poate fi dusă fără sprijinul opiniei publice. E o cerință elementară nu numai în democrație, dar și în dictaturi. Fără nemiloasa preocupare de a convinge Poporul că tot ceea ce faci stă sub semnul idealului dezinteresat și nu al interesului personal al cuiva, orice campanie, orice luptă e un eșec din start. Una dintre explicațiile eșecurilor răsunătoare înregistrate de lupta împotriva statului paralel stă în implicarea în această luptă a unor personaje lipsite de dreptul moral de a lupta cu statul paralel. Toate măsurile gîndite de PSD pentru corectarea anomaliilor din Legile Justiției, din Codurile Penale au fost grav afectate de imaginea lor de acțiuni pentru rezolvarea intereselor personale ale lui Liviu Dragnea. CCR a cerut modificare articolului privind abuzul în serviciu prin introducerea pragului. Contrar aiurelilor unor politicieni și jurnaliști, CCR n-a declarat anticonstituțional articolul care reglementează abuzul în serviciu. CCR a dat o decizie de îndrumare pentru legiuitor, Legiuitorul n-a modificat nici azi articolul prin introducerea unui prag. De ce? Pentru că această simplă operațiune a fost dintr-un început compromisă prin interesul lui Liviu Dragnea. Pentru a scăpa de proces, Liviu Dragnea avea nevoie de un anume prag. Și atunci tot ceea ce teoretic PSD a făcut pentru a pune de acord Codul cu decizia CCR a părut românilor o operațiune de salvare a lui Liviu Dragnea. La finele ședinței, Liviu Dragnea a anunțat războiul total împotriva statului paralel (Mai multe detalii AICI