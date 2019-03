OPINIE Ce am remarcat în timp ce mă uitam la interviul de o oră și trei minute cu Laura Codruța Kovesi

Laura Codruța Kovesi a fost invitată, sâmbătă, 2 martie, la Europa Fm, la emisiunea săptămânală a Andreei Esca, ”La Radio”. Pentru că nu am ratat, în ultimii 4 ani, nicio apariție televizată mai lungă de 30 de secunde (asta ca să exclud, din start, momentele în care apărea la serviciu și era întrebată, te miri ce, de reporterii Antena 3 sau/și România TV), am remarcat câteva lucruri noi la fosta șefă a DNA.

Precizez din capul locului că am văzut emisiunea radiofonică pe un ecran de televizor, ceea ce îți conferă un plus față de cel al calculatorului. Și, ce am văzut, de prima data? Că doamna procuror s-a (pre)gătit destul de bine pentru o emisiune radio. Pentru că emisiunea radio a Escăi se și vede online, Laura Codruța Kovesi a venit machiată ca pentru o producție televizată. Sigur nu s-a machiat singură, sigur nu a fost machiată la Europa FM, pentru că nu au cabină de machiaj, cu oameni specializați.

Dincolo de fondul de ten și pudră, machiajul negru de la ochi mi-a atras atenția, alături de rujul deloc strident al buzelor. Îmi plac femeile care folosesc nuanța lui Kovesi, cum mi-au plăcut și unghiile făcute cu lac, nu cu ojă. Nici nu mă așteptam să le aibă lungi, ea fiind pe stilul minimalist și în acest domeniu.

Zâmbitoare și emoționată la debutul interviului, LCK s-a relaxat când a început să vorbească despre părinți și copilărie. Pentru a-și controla emoțiile, și-a frământat mâinile și s-a folosit din plin de acest truc. Încă o remarcă, lipsa celebrului ceas inteligent, înlocuit cu o brățară tinerească, dar serioasă, alături de un rozariu (sau mătanie, cum mai este cunoscut).

Aș puncta și câteva minusuri ale imaginii. Celebrul breton a făcut să i se vadă și câteva rădăcini de fire albe, semn că și la case mai mari se întâmplă astfel de accidente, dar și două nuanțe diferite în păr: vopseaua și culoarea naturală a podoabei capilare. Desigur, sacoul și cămașa cu guler în stil Gigi Becali (larg și lat) nu au ieșit în evidență pentru că nu au nimic special.

Mi-a atras atenția și dantura doamnei. Se vede că a fost, de curând, la un detartraj, la fel cum se vede că primul și al doilea premolar din partea dreapta sus (nu exclud să fie și alții, dar atât se vedea când zâmbea foarte larg, din cauza unghiului de filmare) au fost puși de un dentist care a folosit un material de o altă nuanță decât incisivii și caninii. Este un pic deranjant. Sunt convins că putea, la banii și nivelul ei, să folosească, atunci când a făcut această intervenție, în urmă cu ceva ani, un dentist mai bun, cu materiale de calitate. Dar, să trecem peste.

Am aflat că, de când nu mai e șefă la DNA, are mai mult timp și, surprinzător, stă prin bucătărie, unde gătește dulciuri pentru ea și concubinul ei (nu folosesc termenul iubit pentru că din comunicatele DNA am învățat, de-a lungul timpului, că acolo așa se spune). Culmea, nu te-ai aștepta la asta de la ea, pentru că tot mai puține femei gătesc.

Pentru că mulți o acuză că a făcut (și face) multe prostii în funcțiile deținute, am aflat că doamna Kovesi făcea asta încă din copilărie. Pe atunci, victimele sale nu executau pușcărie, ci trăiau spaime. O astfel de spaimă a tras-o una dintre ele (mama sa), atunci când a prins-o plină, din cap până în picioare, cu făină și ou (făcea clătite la Sfântu Gheorghe, pe la vreo 7 anișori). Bunica sa e o altă victimă, pentru că se trezea fără ea în curte, iar pentru că avea casa fix lângă râul Mureș, spaima era cu atât mai mare (doamna Kovesi se scălda des când mergea la bunicii materni, iar obiceiul de ”a o scălda” l-am remarcat la multe intervenții publice de-ale sale, deși a spus că detestă minciuna).

Pentru că acum am văzut mulți părinți ajungând să răspundă în fața instituțiilor statului pentru că-și pun copiii la muncă, doamna Kovesi, cu spiritul justițiar pe care îl are, ar fi putut suna la telefonul copilului, dacă acesta ar fi existat în comunismul în care tatăl său era procuror. LCK a mărturisit că era pusă să muncească de mică, la vaci și câmp, lucruri de neconceput pentru cei care respectă drepturile unui copil. Iată, cum LCK a fost o victimă a propriilor părinți și bunici (recunoaște că ”avea probleme”, adică, în traducere, era bătută, când pierdea vacile și intrau în culturile agricole ale vecinilor).

Doamna Kovesi merge la biserică și crede în Dumnezeu, lucru care nu e deloc în concordanță cu ceea ce fac cei mai mulți dintre simpatizanții săi. Se știe că cei din USR și PLUS sunt împotriva bisericii și nu calcă pe acolo, deși ei știu, la secundă, cum decurge o slujbă și ce face preotul la Sfânta Liturghie (un alt motiv să se întrebe de ce e iubită: pentru ea ca persoană sau pentru ea ca imagine?).

Vă fac o promisiune că, într-un viitor scurt, voi realiza un reportaj cu procurorul Kovesi la biserica din București.

Pe parcursul emisiunii, am aflat că o altă victimă a lui Kovesi a fost un coleg de clasă, care a ajuns să fie în trupa de dans popular doar pentru că era de aceeași înălțime cu domnișoara Lascu (numele de fată). Povestea pe scurt: Codruța s-a înscris în trupa de dansuri populare, dar pentru că era prea înaltă, nu avea un partener pe măsură. Până la urmă, a fost adus, cu forța, cel mai înalt băiat și chiar dacă el nu voia să facă dansuri populare, a fost obligat, pentru a nu o lăsa pe Codruța pe dinafară.

Și, la fel ca la DNA, și în emisiunea Andreei Esca, au fost ”mărturii mincinoase”. Un fost antrenor a mărturisit că doamna Kovesi a jucat, vara trecută, baschet la Mediaș, și încă le mai are cu mingea. Numai că fosta baschetbalistă a recunoscut că ”nu mai știe cu varza”, infirmând spusele tehnicianului.

Pentru cei care nu îi cunosc trecutul sportiv, Laura Codruța Lascu (așa era pe atunci) a devenit, în 1989, vicecampioană europeană de cadete, la Timișoara, a când naționala României a pierdut finala continentală la doar două puncte.

Poate că ne-am fi așteptat la altceva, dar, la fel ca noi toți, și Codruța a fost obligată de părinți la ce liceu să meargă, în cazul ei fiind ales unul de matematică-fizică.

Sigur, un lucru pe care nu cred că l-am remarcat doar eu, după atâția ani de București, doamna Kovesi nu a învățat să pronunțe corect anumite cuvinte în limba română, păstrându-și accentul de ardeleancă.

Cu dragostea, doamna Kovesi a stat mai prost, încă din adolescență. A spus că nu a avut niciun iubit în liceu și nici nu se uita după băieți. De altfel, singurul său mariaj a și eșuat, semn că era bine, poate, să aibă ceva experiență.

Din interviul cu Esca, am mai învățat de la Kovesi că spiona de mică. Și, culmea, și atunci, munca o făceau alții pentru ea. Ei, dacă ajunsă procuror, SRI era cel care îi urmărea pe alții pentru ea, în adolescență, baschetbalista Lascu punea alte fete să meargă să spioneze adversarele, ca să știe punctele slabe, înainte de meciurile directe.

Chiar dacă era prea înaltă pentru băieții de vârsta ei, Kovesi avea mare căutare, mai ales pentru că provenea dintr-o familie bună. A recunoscut-o fostul său coleg de bancă. Omul a povestit, sunat de Andreea Esca, cum mergea la stropit în casa familiei Lascu, în a doua zi de Paște, dar și cum mergeau, împreună, la colindat.

Pentru cei care nu știu ce e stropitul: băieţii se adună în grupuri şi merg pe la casele în care sunt fete. Acestea nu sunt stropite până când “udătorii” nu rostesc versurile: “Am auzit că aveţi un trandafir frumos, am venit să-l udăm, să crească, să înflorească şi mulţi ani să trăiască!”. Pentru că locuia în Mediaș, care e oraș, Kovesi a scăpat de ”chinul” fetelor de la țară, unde tinerele erau udate cu găleţi pline cu apă. În timp, s-a renunţat la această practică în favoarea parfumului sau a apei de colonie. “Udătorii” îşi aleg cu grijă fetele pe care le stropesc cu parfum. De regulă, merg la casele celor pe care le simpatizează şi se străduiesc să le impresioneze cu un parfum scump. Obiceiul udatului este amuzant şi, de regulă, se încheie cu câte o petrecere pe la casele fetelor cu mulţi udători sau admiratori.

Declarația fostului coleg de bancă al lui Kovesi legată de de convingerea lui că actualul procuror va ajunge șef al Parchetului European a provocat o grimasă lui Kovesi care a trădat neîncrederea în șansele sale de reușită.

Ei, dacă ar fi fost în Sibiu și nu în Mediaș, Kovesi ar fi putut face meditații cu unul dintre colegii lui Klaus Iohannis. Doamna procuror a recunoscut că în clasa a XII-a a făcut meditații pentru Facultatea de Drept. Desigur, nu la fizică, ci la istorie. Ar fi interesant de aflat dacă profesorul care o medita îi tăia o chitanță sau plătea impozit, altfel e o infracțiune, nu-i așa?

Surprinzător sau nu, cică doamna Kovesi era de gașcă în liceu și mergea pe la petreceri, după spusele fostului coleg de bancă. După ale ei, însă, ea se ocupa doar de școală și de sport. Iar conform mărturisirilor proprii, chiar și în vestiar tot de școală vorbea. Cred, sper să greșesc, e singurul caz de sportiv care face performanță și școală la cel mai înalt nivel.

Inedit e și ce s-ar fi putut alege de Kovesi, dacă și-ar fi ascultat tatăl. Putea deveni colegă cu Ioana Băsescu, una dintre inculpatele DNA. Tatăl Codruței a sfătuit-o să devină notar pentru că, citez, ”mai făcea contracte”. Ce înseamnă că ”mai făcea contracte”? Nu știm, dar nu prea miroase etic, din gura unui procuror precum domnul Lascu.

Am remarcat și o gafă a celor de la Europa FM. Au uitat să ”pitească” simbolicul cadou oferit doamnei Kovesi, în prima parte a emisiunii, dar și-au dat seama pe parcurs, și au luat de pe masă cana personalizată cu sigla emisiunii și mărțișorul, în partea a doua.

LCK și-a schimbat tactica pe parcursul interviului de la Europa FM. Dacă în prima repriză, când a vorbit despre familie, copilărie și adolescență, ”a jucat” în defensivă sau la temporizare, în partea a doua, când Esca a abordat tema parcursului professional, Kovesi a trecut la atac. S-a lăudat că a vorbit doar în engleză la interviul pentru Parchetul European.

Kovesi a dezvăluit că e fan al unei trupe care nu mai există, ”Vama Veche”. De altfel, și fostul solist al trupei desființate cu scandal e fanul ei, așa că scorul este egal.

O altă chestie pe care am aflat-o de la Kovesi este că înainte de audierea din comisia LIBE, și-a pus, așa cum o fac boxerii când intră în ring, o melodie care să o capaciteze. Logic, una de-a lui Tudor Chirilă.

Pentru cei care nu știu, după despărțirea de angajatul de la Digi și de fostul angajat al SPP, Kovesi iubește din nou. Despre concubinul său a declarat că ”e omul la care țin foarte mult și cu care îmi împart viața” și că ar vrea să se blocheze cu el în lift. Ei, ce nu faci la adolescență, vrei să faci la bătrânețe! Pentru că tot suntem la capitolul ăsta, demn de punctat, zic eu, este faptul că Kovesi nu are niciun inel pe mână. Fie concubinul nu i-a dat unul, fie nu poartă. Destul de ciudat pentru un o femeie bisericoasă, pentru că ar fi trebuit să fie măcar logodită, în relația de concubinaj, iar inelul reprezenta o pecete a legământului.

O altă notă distinctă pe care Kovesi o are este numărul de prieteni. În timp ce cei mai mulți dintre noi abia avem câțiva, doamna Kovesi se laudă cu mai mulți. Despre unii spune că îi are de mulți ani (a dat și exemplul a două prietene, tot din sistem, iar ele cică ar fi numite ”cele trei mușchetare”), despre alții spune că sunt noi. Un lucru foarte frumos și de lăudat.

Ei, și am ajuns la marea durere a lui Kovesi, una similară cu cea a lui Udrea. Copiii! Fosta șefă DNA spune că marele său regret este că nu are copii, dar că lucrează la acest aspect. De altfel, și Elena Udrea, condamnată definitiv la 6 ani de pârnaie într-un dosar instrumentat chiar de femeia pentru care s-a luptat să îl convingă pe Victor Ponta să o re-numească la DNA, spunea, înainte de a naște, că marele regret e că nu are copii (în 2016 spunea asta).

Din declarațiile lui Kovesi despre copii am înțeles că lucrează intens, alături de concubin, probabil și de medici, pentru a avea copii la bătrânețe. Precizez că LCK are 45 de ani, iar o sarcină naturală, la această vârstă, este și foarte rară și foarte complicată. Și, ca să închei subiectul, Codruța a fost întrebată de Andreea Esca și despre momentul zilei în care preferă să facă sex. Răspunsul: ”nu comentez!”.

Știați că LCK și Victor Ponta au, și acum, ceva în comun? Ambii sunt fanii serialului ”Narcos”. De altfel, fostul premier vede o mare similitudine între Liviu Dragnea, fostul său subaltern și șef din PSD, Guvern și Parlament, și personajul principal al filmului. Interesante gusturi, nu?

Marea dorință, ciudată zic eu, a lui Kovesi este să stea în pijamale în fața televizorului și să mănânce o pizza. Sunt bărbat, dar asta nu mă face să nu îmi imaginez. Oare, mirosul de mâncare nu se impregnează în haine? Cum te culci mirosind așa? Ce faci cu mirosul din cameră? Oricât aerisești, tot rămâne în perdele, în draperii. Dar, gusturile nu se discută.

Ei, și ceea ce e frumos, abia acum urmează. Ce părere credeți că are Kovesi despre ea? ”Miros ca un om curat, mă simt ca un om corect, am un gust de dulce, aș fi perfecta dacă nu aș fi eu, mi-ar fi rușine să mint, nu iubesc deloc ipocriții”...Ce ar mai fi de comentat, doamnelor și domnilor, ca să parafrazez un comentator de fotbal?