Opinie: PSD a făcut o greşeală majoră care se va deconta în sondaje

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune o analiză a jurnalistului Ion M. Ioniță pe tema modului defectuos în care comunicatorii PSD au gestionat episodul „Simona Halep”, fapt ce va avea repercursiuni serioase asupra imaginii partidului.

Adevărul:

Legea de fier care se aplică atunci când vrei să câştigi simpatie publică este să nu ataci niciodată un personaj cu încredere şi popularitate mai mare decât a ta. Traian Băsescu a făcut-o cu Raed Arafat şi a fost începutul sfârşitului pentru acceptabilitatea sa în funcţia de preşedinte al României.

Experţii nucleari ale căror opinii le-am citit zilele acestea spun că, şi dacă ar exista bunăvoinţă politică la Phenian, denuclearizarea nu ar fi tehnic posibilă înainte de 10-15 ani . Eu cred că mai degrabă niciodată, în condiţiile acestui regim. În schimb, Kim, China şi Rusia vor presa puternic pentru anularea sancţiunilor economice, în maxim un an, şi acordarea de facilităţi financiare, comerciale şi investiţionale regimului comunist din Nord, în schimbul câtorva gesturi simbolice care mimează începutul denuclearizării, intens mediatizate. Teatru ieftin şi beneficii numai pentru dictatura lui Kim Jong un. Ca să ne înţelegem, evident că nu susţin un război, şi cu atât mai puţin unul nuclear, dar Kim nu ar fi folosit arma nucleară, pentru că nu-şi doreşte sfârşitul politic şi fizic. Era doar moneda lui de schimb. Genul lui de îndoctrinare nu este acelaşi cu al teroriştilor fundamentalişti islamici, care cred că nu au nimic de pierdut. Kim nu se detonează singur. Kim iubeşte puterea pe care o are şi pe care vrea să o menţină.

Despre inutilitatea devastatoare şi chiar caracterul contra-productiv al „summitului istoric” Trump-Kim, care-l „legitimează” internaţional şi îl întăreşte extern şi intern pe acesta din urmă, am mai scris, ca şi despre scepticismul puternic pe care îl am faţă de perspectiva denuclearizării Coreei de Nord comuniste.

RFI:

Kim Jong-un, liderul nord-coreean, l-a invitat pe Donald Trump la Phenian şi a acceptat invitaţia acestuia de a merge la Casa albă. Este informaţia numărul unu comentată de agenţia oficială nord-coreeană. In opinia acesteia, aceste invitaţii reciproce sunt «o ocazie importantă de a ameliora relaţiile bilaterale». De partea sa, Cotidianul Muncitorilor, principalul ziar de la Phenian, publică numeroase poze cu summit-ul de la Singapore. Lucru care le permite nord-coreenilor să descopere imagini inedite şi haluncinante pentru ei, cele în care se poate vedea cum «Liderul Suprem» simpatizează cu tradiţionalul lor inamic imperialist. Phenianul salută de asemenea faptul că exerciţiile militare organizate în mod regulat de Coreea de Sud cu SUA se vor suspenda pe perioada negocierilor. In fine, Coreea de Nord subliniază că Trump şi Kim s-au înţeles ca să ajungă la pace şi denuclearizare «treptat», o strategie promovată până acum şi de regim. Nu-i deci de mirare că summit-ul de la Singapore este prezentat de Phenian drept o «victorie strălucită pentru Liderul Suprem» ne spune corespondentul RFI în zonă.

Optimism mare şi din partea adversă. De cum s-a terminat summit-ul, Donald Trump s-a urcat în avionul Air Force One şi a profitat de lungul drum până acasă ca să posteze cu frenezie nişte mesaje pe Twitter care promovau acordul obţinut. Cum notează corespondenta RFI în SUA, liderul de la Casa albă s-a autofelicitat fără reţinere. «Lumea a făcut un mare pas înapoi în faţa unei potenţiale catastrofe nucleare ! Gata cu tirurile de rachete, gata cu testele sau cu cercetarea nucleară» a scris Trump pe reţeaua de socializare. Preşedintele american a repetat apoi că s-a înţeles foarte bine cu omologul său nord-coreean, descris drept «cineva care vrea să facă lucruri mari pentru ţara sa». In fine, Trump a postat şi un film video care rezumă întâlnirea sa cu Kim Jong-un după modelul unui film de propagandă. Printre altele aflăm că «preşedintele Trump şi liderul Kim s-au regăsit ca să refacă istoria. Viitorul rămâne de scris». In mesajele sale, liderul de la Casa albă a profitat ca să-i mustre şi pe cei care au început să-l critice la Washington, în particular presa şi democraţii care constată că există puţine lucruri concrete în acordul din 12 iunie. (Mai multe detalii AICI