Opoziția cere anchetă : O creștere fantastică a importurilor de gaz din Rusia dupa ce Teodorovici a fost in Cuba cu escala la Moscova

Parlamentarul liberal Florin Cîțu susține că după apariția OUG 114 a apărut o creștere a importurilor de gaz din Rusia, mentionand că totul vine după ce ministrul Finanțelor "a fost în Cuba cu escală la Moscova".

"Interesant ca dupa aparitia OUG 114 a aparut o crestere fantastica a importurilor de gaz din Rusia. Apare o legatura ciudata intre aceasta ordonanta, modul in care a aparut, cei care beneficiaza. Si in cazul bancilor sunt investitori in legatura cu Rusia, care cumpara datoria publica a Romaniei.

Totul vine dupa ce Teodorovici a fost in Cuba cu escala la Moscova. Si pentru ce s-a dus in Cuba? E ca si cum s-ar fi dus la un trib din Amazon pentru a aduce leacuri", a declarat Florin Cîțu intr-un interviu pentru ziare.com.

Parlamentarul a precizat ca a cerut verificari in acest caz.

"CSAT, parchet. Au crescut imediat importurile de gaze. Ai legea off shore de care se pare ca beneficiaza numai cei din Rusia, iar datoria publica a Romaniei si atacul speculativ cand leul s-a dus la 4.76 au fost tranzactii legate de Rusia.

Bancile sunt intermediari, clienti sunt fonduri de investitii la Londra, multe legate de Cuba, cu actionari rusi. Trebuie mers pe firul banilor. Cei care detin datoria publica te pot santaja foarte usor si o fac netransparent, prin intermediul bancilor.

Rusii sunt foarte buni sa foloseasca sistemul bancar, am vazut exemple recente. Bancile din Romania nu cumpara obligatiuni in nume propriu si au in spate clienti pe care nu-i cunoastem. Bancile din Romania au 24% din active expunere pe statul roman, nu mai au unde sa bage. Totul e la Londra, iar acolo sunt Rusia si China.

Si folosesc OUG 114 pentru santaj in spatele usilor inchise. Cum fac cu fondurile de pensii si cu bancile: lasati dobanzile jos si renuntam la taxa!Sunt doua intentii: cu rusii si sa ascunda dezastrul din economie. In tara pot sa masluiasca datele, dar nu pot maslui ce e in piata. De aia ii intereseaza ROBOR, sa-l scada fortat, pentru ca el arata dezastrul. Preturile si dobanzile arata dezastrul din economie, criza economica acolo o vezi", a mai spus senatorul.