Opoziţia 'bagă băţul prin gard' la Guvern şi anunţă pierderi de un miliard de euro: 'OLAF e ÎN CONTROL' - reacţie furibundă a Guvernului'

E scandal imens în lumea politică. De această dată nu este vorba despre vreun protocol secret sau de vreun stat paralel. Opoziţia lansează acuzaţii dure la adresa Guvernului. Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor europene în Guvernul Dacian Cioloş spune că Romania va pierde aproape un miliard de euro din fondurile alocate, pentru ca banii nu au fost cheltuiti la timp, iar Viorica Dancila se o sacrifice pe Rovana Plumb.

"Anul acesta, din cauza incompetentei in forma continuata a ministrilor PSD, Romania va pierde aproape un miliard de euro din fondurile europene alocate, prin procedura de decommitment. Adica UE ne va lua banii de proiecte pe care n-am fost in stare sa-i cheltuim in patru ani. Si acesta este doar inceputul dezastrului. Sunt semnale clare dinspre Bruxelles ca ni se vor suspenda in curand cateva Programe Operationale. Alte sute de milioane. Am avertizat asupra acestui lucru la inceputul anului, in raportul meu privind situatia fondurilor europene in 2017 sub conducerea PSD", avertizeaza Cristian Ghinea, pe pagina sa de Facebook.

Acuzaţiile deputatului USR nu se opresc aici. Ghinea susţine că OLAF se află în control la Ministerul Fondurilor Europene. "Viorica Dancila e nervoasa pentru ca toate astea i se vor sparge ei in cap si ar vrea sa scape de Rovana Plumb. Cele doua preferate ale lui Dragnea sunt la cutite si se pregatesc sa dea vina una pe alta. As zice sa luam popcorn pentru ca va fi spectaculos, dar adevarul este ca ratam sansa de dezvoltare cu bani europeni. Pacat! La MFE lumea e agitata zilele acestea de cu totul altceva - o vizita a inspectorilor Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) ", a precizat Ghinea într-o postare furibundă pe facebook.

Ministerul reacţionează dur şi neagă toate aceste acuzaţii. "Cu privire la informațiile apărute în spațiul public referitoare la un presupus control al inspectorilor OLAF în instituția noastră, Ministerul Fondurilor Europene precizează că nicio delegație a Oficiului European de Lupta Antifraudă (OLAF) nu s-a aflat recent și nu se află în MFE pentru controale. Orice misiune a instituțiilor europene în Romania este întotdeauna comunicată public de MFE, în acord cu principiul transparenței", se anunţă într-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO.