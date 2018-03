ŞOC la Hollywood Una dintre cele mai frumoase şi celebre actriţe SE RETRAGE - motivul e ULUITOR / VIDEO

Actriţa Cameron Diaz, cunoscută pentru roluri în filme precum „There’s Something About Mary”, „Charlie’s Angels” şi „My Sister’s Keeper”, spune că s-a retras din activitate, potrivit Variety. Într-un interviu acordat Entertainment Weekly, Diaz a discutat cu actriţele Christina Applegate şi Selma Blair despre filmul „The Sweetest Thing” în care au jucat împreună. Cele trei au abordat şi ideea unei reuniuni. „Efectiv, nu fac nimic”, a spus Diaz. După ce Applegate a afirmat că este semi-retrasă din activitate, dedicându-se creşterii copiilor, Diaz a răspuns: „Şi eu sunt semi-retrasă şi, de fapt, sunt pensionată, aşadar mi-ar plăcea să ne vedem, doamnelor”.

Citește și: Veste importantă pentru mii de români: Fiscul le dă banii înapoi-Cine sunt cei vizați

Ultima apariţie pe ecrane a lui Cameron Diaz, în vârstă de 45 de ani, a fost în filmul „Annie” din 2014. Zvonuri privind retragerea ei din activitate au apărut la începutul acestei luni, când Blair a spus într-un interviu că i-ar plăcea să facă o continuare pentru „Sweetest Thing”, însă „Cameron s-a retras din activitate”. Apoi, pe Twitter, ea a ţinut să clarifice comentariile ca fiind o glumă. Actriţă şi producător, nominalizată de patru ori la Globurile de Aur - pentru rolurile din „Gangs of New York” (2002), „Vanilla Sky” (2001), „Being John Malkovich” (1999) şi „There's Something About Mary” (1998) - Cameron Diaz a primit în anul 2009 o stea pe bulevardul Walk Of Fame, conform news.ro.