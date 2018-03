Opoziţia intervine în SCANDALUL dintre Liviu Dragnea şi Victor Ponta: 'O MIZERIE'

Partidul Naţional Liberal n-a întrebat niciodată vreun şef al Serviciului Român de Informaţii dacă poate să pună un ministru în vreun Guvern, a afirmat miercuri preşedintele PNL, Ludovic Orban. "În ceea ce mă priveşte pe mine şi pe colegii mei din PNL, noi n-am întrebat niciodată vreun şef SRI dacă putem sau nu putem să punem vreun ministru în vreun Guvern. Nici Crin Antonescu, nici alţi lideri ai PNL. Pe mine nu m-a năşit niciodată directorul SRI, aşa cum l-a năşit pe Ponta. Eu nu am jucat niciodată tenis, nu am participat la niciun tăiat de porc (...), aşa cum a participat Dragnea. De asemenea, nu ştiu ce înseamnă K2 şi alte indicative de genul ăsta, pentru că nu am fost niciodată, n-am fost invitat la niciun chef de Crăciun, de Anul Nou de vreun serviciu de informaţii şi lucrul ăsta îl făcea Ghiţă, lucrul ăsta îl făceau pesediştii, care astăzi se dau de ceasul morţii că ar exista un stat paralel", a declarat Orban, la sediul PNL, conform Agerpres.

El a fost întrebat cum comentează afirmaţiile preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, privind implicarea SRI în formarea Guvernului Ponta I şi dacă, la momentul respectiv, a avut vreo suspiciune în acest sens. "Eram simplu membru al PNL. (...) Am fost cel mai mare oponent al alianţei dintre PNL şi PSD, am votat împotriva constituirii acestei alianţe, n-am avut nicio funcţie guvernamentală în guvernele USL. (...) Astăzi, vedem cine este PSD. Când îi vedem cum se toarnă reciproc Dragnea pe Ponta, Ponta pe Gabi Oprea, Ghiţă pe Dragnea, vedem foarte clar ce soi de oameni au condus şi conduc PSD", a susţinut liderul PNL.

Potrivit acestuia, dacă există un "stat paralel", el este construit de PSD. "Dacă există un stat paralel, (...) este statul construit de PSD, care (...) încearcă să transforme fiecare instituţie publică într-un bastion al partidului de guvernământ, care încearcă să denatureze funcţiile esenţiale pe care le au instituţiile publice şi care încearcă să folosească puterea ministerelor, a agenţiilor şi a altor instituţii de stat sau instituţii publice în mijloace de opresiune împotriva oamenilor corecţi, împotriva oamenilor cinstiţi, împotriva oamenilor care au curajul să-i critice", a arătat Orban.

Preşedintele PNL a precizat că se bucură că iese la iveală "această mizerie". "Mă bucur că iese la iveală această mizerie, ca să ştie fiecare român în ce mizerie trăiesc pesediştii şi în ce mizerie au trăit în ultima vreme pesediştii, indiferent că lider a fost Ponta, că lider este Dragnea. De altfel, Ponta era foarte bun prieten cu Dragnea în perioada în care Dragnea era secretar general. Împreună au semnat pactul de coabitare cu Traian Băsescu, fără să ne spună nimic nouă, liberalilor, împreună au pus la cale numirea diferiţilor şefi de instituţii publice, de asemenea fără să ne consulte pe noi şi consultându-i, văd, pe Elena Udrea, pe Băsescu şi pe cei pe care noi îi consideram adversarii noştri politici", a spus Orban. El a adăugat că PNL şi membrii săi "sunt singurii care au înţeles că democraţia înseamnă că singurul stăpân al omului politic este cetăţeanul".