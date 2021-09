Orban crede că s-ar înțelege cu Iohannis pentru înlocuitorul lui Cîțu

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marți la TVR 1 că nu știe dacă Florin Cîțu mai poate rămâne premier din moment ce nu se mai poate reface coaliția de guvernare cu el la șefia Guvernului. Întrebat în acest context dacă în eventualitatea schimbării premierului Cîțu, el și Klaus Iohannis ar scrie pe un bilețel același nume de nou premier, Orban a răspuns: „Eu zic că da”.

„Am fost desemnat (premier) de 3 ori de Iohannis si presedintele m-ar fi desemnat si a patra oara dupa alegeri daca in discutiile din coalitieam fi cazut de acord pe Orban”, a adăugat liderul PNL.

El a acuzat faptul că echipa Cîțu a încercat să-l umilească.

Chestionat de ce persoane care erau alături de el în 2017 sunt acum împotriva lui, Orban a răspuns: „Necunoscute sunt cararile Domnului. Intrebati-i pe ei, nu pe mine. De ce au ales sa fie de partea premierului? Poate ca unii fiind ministri au considerat ca trebuie sa stea langa premier. S-ar putea altii sa fi fost convinsi din alte motive. Pana la urma e optiunea fiecaruia plasarea de partea unuia sau altuia din candidati. Eu am capacitatea de face echipa cu orice coleg din PNL. In 2017 nimeni din echipa Busoi nu a avut de suferit.

Nu de competitie mi-a fost mie teama, ci de modul in care se poarta unii competitori. Aceasta competitie a abundat de practici nesportive, de punerea mea in situatii umilitoare, vezi situatia de la Cluj si altele, au fost niste lucruri de doi bani, pentru ca cine umileste presedintele PNL umileste fiecare membru si umileste PNL in ansamblul sau”.