Orban critică dur comportamentul lui Iohannis în gestionarea pandemiei: 'Total diferit în 2021 față de 2020. Nu eu am declarat că am învins pandemia'

Ludovic Orban spune despre președintele Klaus Iohannis că a avut „un comportament total diferit” în 2021 față de 2020 în ceea ce privește gestionarea pandemiei de COVID-19. Când era el premier, a amintit fostul lider PNL la „B1 Tv, șeful statului a anunțat măsuri ca închiderea piețelor sau a școlilor, deși era campanie electorală și exista riscul să se piardă voturi, ceea ce s-a și întâmplat.

Referitor la situația sanitară tot mai alarmantă, Ludovic Orban a afirmat: „Nu eu am declarat că am învins pandemia. Cîțu, intrând în campanie internă, singura lui preocupare a fost să se prezinte oarecum în oglindă cu mine într-o lumină favorabilă, eu fiind cel care am luat măsuri de restricție. Aduceți-vă aminte cum spunea, `eu nu o să închid piețele, eu nu o să închid economia`, ș.a.m.d”.

Întrebat dacă e de părere că Florin Cîțu lua chiar el deciziile, fostul președinte PNL a adăugat: „Ce mi s-a părut foarte ciudat este faptul că președintele Iohannis a avut un comportament în timpul pandemiei în anul 2020, și să ne aducem aminte că împreună cu Președintele s-a declarat starea de urgență prima oară, după aceea s-a menținut starea de alertă, s-au luat măsuri și s-au luat măsuri în perioade electorale. Să ne aducem aminte că președintele Iohannis a venit la masa Guvernului și a anunțat închiderea piețelor, închiderea școlilor ș.a.m.d. Deși eram în campanie electorală, a existat o responsabilitate în luarea măsurilor, chiar cu riscurile de a pierde voturi, care s-au văzut. Comportamentul și al Guvernului, și al Președintelui a fost total diferit față de comportamentul din 2020, deși, hai să fim cinstiți, existau prognoze făcute chiar de INSP, nu vorbesc de prognozele făcute și de alte entități profesioniste, care au fost ignorate”.