Orban își explică demisia: 'Nu accept să sufăr o operație de lobotomie'

Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat marți, în plenul Camerei Deputaților, demisia din grupul parlamentar liberal.

„Obligatia morala pe care o am fata de cetatenii romani care au avut incredere in mine si PNL este de a-mi respecta angajamentele luate in campania electorala. Ma despart, sper eu temporar, fata de colegii mei din PNL. Ce s-a intamplat in 4 luni depaseste orice imaginatie. Atatea decizii inepte nu mi-a fost dat sa vad intr-o perioada atat de scurta de timp. S-a creat o criza politica artificial din motive neintelese de cetateni, a fost facut praf PNL, a fost facuta praf coalitia si in plina criza pandemica si economica practic cetateanul roman a fost lasat fara Guvern in capacitate deplina de exercitiu. Nu accept sa sufar o operatie de lobotomie. Doar lobotomizat as putea sta partas, complice, la acest atentat asupra interesului national”, a declarat Orban, în Camera Deputaților.