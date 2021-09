Orban dezminte discuția cu Iohannis evocată de Dragnea: 'Fabulații. Fabulații'

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seară, la Realitatea Plus, că nu a avut nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis despre candidatul liberal pentru Cotroceni în 2024.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a declarat duminică, într-un interviu, că greșeala lui Orban a fost la „o chermeză”, când a declarat că va participa la alegerile prezidențiale din 2024. „Ludovic a devenit un om incomod pentru că a făcut o greșeală. După ce și-a dat demisia din funcția de prim-ministru, a fost la o chermeză cu o parte din miniștrii din cabinetul demisionar și a spus că el ar urma să fie candidatul la prezidențiale. A doua zi, Iohannis l-a chemat și, la sfârșitul întâlnirii, i-a spus: 'Ludovic, cu alegerile din 2024, e problema mea, nu e problema ta'. După această întâlnire, nici în ziua de astăzi nu și-au mai vorbit”, a afirmat Dragnea.

Liderul PNL a spus luni seara că nu a existat o asemenea discuție.

„Fabulatii. Fabulatii. E o fabulatie. Eu nu am avut nicio discutie cu presedintele Iohannis despre stabilirea candidatului la prezidentiale in 2024”, a declarat Orban.

Liberalul a adăugat că își dorește să fie candidatul PNL la prezidentiale.

„Iau foarte serios in calcul aceasta eventualitate. E firesc, eu sunt un om care ma masor, stiu cine sunt, pot sa-mi dau seama, 'Exista suficienta incredere?', 'Ai profilul potrivit?'. De exemplu nu as fi avut profilul potrivit daca nu as fi gestionat pandemia, daca nu as fi fost premier in cea mai grea perioada prin care a trecut Romania dupa Al Doilea Razboi Mondial. Asta m-a profilat, cum sa spun, mi-a crescut potentialul de a genera vot pentru alegerile prezidentiale. Serios, iau in calcul, dar eu nu sunt un om care sa ma incapatanez numai pentru mine”, a explicat acesta.

Întrebat cine ar mai putea fi prezidențiabil PNL, Orban a afirmat că „este prematur” să facă o asemenea apreciere.

Liderul PNL a menționat că nu l-a auzit niciodată pe primarul Clujului, Emil Boc, că și-ar dori să candideze la prezidențiale: „De ce ma intrebati pe mine (de Emil Boc)? Nu am auzit nicodata de la Boc ca si-ar dori sa candideze la presedintia Romaniei”.