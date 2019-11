Orban explică de ce a încălcat acordul cu USR: 'Nu consider că am încălcat nimic. Nu mai suntem vinovaţi'

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că decizia de a o propune pe Adina Vălean comisar european este legală şi că audierea acesteia în Parlamentul României va avea loc când vor decide preşedinţii celor două Camere. Orban răspunde astfel la criticile USR referitoare la încălcarea înţelegerii dintre cele două partide.

Vezi şi: USR strigă TRĂDARE: 'Prima încălcare a acordului dintre USR si PNL. Luna de miere nici nu începuse, și iată prima palmă'



"Ştiţi foarte bine că România era ultima ţară care nu îşi desemnase comisarul european. De asemenea, la nivelul Parlamentului European deja există o programare a audierii miniştrilor atât în comisia JURI, cât şi în comisiile de specialitate ale Parlamentului pentru comisarii care nu au întrunit susţinerea comisiilor de specialitate: este vorba de candidatul francez, candidatul Franţei, candidatul Ungariei şi, în mod evident, de candidatul României. Am luat decizia, sub imperiul urgenţei, pentru a repara gravele prejudicii de imagine aduse României, de desemnările iresponsabile făcute de fostul guvern. Cu toate astea, am anunţat că vom trimite preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului o scrisoare pentru a cere audierea candidaţilor la momentul respectiv, acum ştim, după comunicarea oficială a preşedintelui Comisiei Europene, a candidatului în Comisiile de specialitate ale Parlamentului", a afirmat Orban, miercuri, la preluarea de către Nechita-Adrian Oros a mandatului de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit Agerpres.



Orban a precizat că înainte de a face propunerea s-a consultat şi cu şeful statului.



"Ca atare, am respectat legea, am respectat solicitarea preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care ne-a solicitat o consultare prealabilă cu preşedintele României, consultare pe care am făcut-o. În ceea ce priveşte desemnarea, am garanţia faptului că va trece fără probleme de comisiile de specialitate şi de votul plenului Parlamentului European. În ce mă priveşte, nu consider că am încălcat nimic. Nu mai suntem vinovaţi că am fost practic puşi în situaţia de a lua decizia sub imperiul urgenţei pentru că în situaţia în care am ajuns, am ajuns din cauza, v-am spus, deciziilor iresponsabile ale Guvernului şi ale fostului premier care s-au încăpăţânat să transmită propuneri ruşinoase pentru România, care au creat grave prejudicii de imagine pentru România la nivelul Uniunii Europene.



Referitor la audierea în Parlamentul de la Bucureşti, Orban a spus: "Când vor decide preşedinţii celor două Camere. Oricând va decide, candidatul desemnat, Adina Vălean, va fi prezentă la audierile în comisiile de specialitate ale Parlamentului României".