Orban explică fotografia în care apare cu geaca PSD: 'Geoană a venit la sediul PNL să ne mulţumească. M-am închis în birou și am refuzat să ies la declarații'

Fostul preşedinte al PNL Ludovic Orban a explicat, duminică, la Prima TV, fotografia în care apare cu geacă roşie cu însemnele PSD.

Ludovic Orban a fost întrebat, duminică, la Prima TV, despre fotografia cu însemnele PSD în care apare alături de Liviu Dragnea şi a declarat: "Am explicat public. Această fotografie este făcută în anul 2009, după turul doi al alegerilor prezidenţiale. Geoană şi cu echipa lui de campanie din PSD a venit la sediul PNL din Aviatorilor 86, să mulţumească echipei PNL care a contribuit la victorie. Asta este sala de şedinţe din vechiul sediu PNL. Geoană şi cu Antonescu - Antonescu era preşedintele PNL şi Geoană era preşedintele PSD - Geoană era preşedintele ales la ora respectivă. Antonescu şi cu Geoană mi-au cerut mie şi lui Dragnea, să ieşim la declaraţii, eu îmbrăcat în geaca roşie şi Dragnea îmbrăcat în geaca galbenă. În interiorul sălii am luat geaca roşie. Dragnea a luat geaca galbenă, totul se petrece în interiorul sălii. Vă rog să căutaţi în arhivă, să vedeţi ce s-a întâmplat la declaraţii. În momentul în care mi-au cerut să ies la declaraţii afară, îmbrăcat în geaca roşie, eu am urcat la etajul unu, m-am dus în biroul meu care era în capătul holului şi am închis uşa şi am refuzat să ies".

Orban a adăugat că nimeni nu l-a văzut "ţopăind" alături de Mircea Geoană, în 2009, după alegerile prezidenţiale.

"Toţi cei care m-au întrebat după, unde-i Orban, m-au aşteptat să dăm declaraţii împreună, eu îmbrăcat în geaca roşie şi eu nu m-am dus la declaraţii. Pentru că niciodată, am spus, nu o să apar public îmbrăcat în geacă roşie. Eu, de altfel, dacă ţineţi minte, eu nu am fost la dezbaterea televizată din turul doi. Pe mine nu m-aţi văzut ţopăind în sus de bucurie alături de Geoană şi de Crin Antonescu, când s-au anunţat rezultatele", a declarat Orban.

Întrebat dacă nu a vrut să se afişeze sau pur şi simplu nu a fost invitat, Orban a declarat că deşi ocupa funcţia de prim-vicepreşedinte, cei din conducerea PNL şi PSD nu au fost în relaţii bune cu el.

"Eram prim-vicepreşedinte al PNL. Ei (preşedinţii PNL şi PSD - n.r.) nu au fost în relaţii bune cu mine. Pe Antonescu eu l-am scos preşedinte. Înţelegerea cu Antonescu a fost ca el să fie candidat la preşedinţia Consiliului Naţional şi candidat la preşedinţie şi eu să fiu candidat la preşedinţia partidului. Această înţelegere s-a rupt în urma unei întâlniri care a avut loc la Braşov. Cu toate astea, l-am susţinut pe Antonescu, pentru că ne băteam cu Tăriceanu în momentul respectiv şi am preferat să unim forţele. Şi Crin Antonescu a ajuns preşedinte cu sprijinul meu şi el mi-a mulţumit, exact cum mi-a mulţumit şi Iohannis. Mi-a mulţumit făcând un congres în 2010, tot premergător unui USL, ca să mă scoată din funcţia de prim-vicepreşedinte. Să desfiinţeze funcţia de prim-vicepreşedinte, să revină la sistemul de conducere al PNL pe listă, adică nu prin candidaturi individuale. Preşedintele venea cu listă şi dacă votai preşedintele toţi de pe listă erau aleşi", a declarat Orban.