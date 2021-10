Orban face praf proiectul 'România educată': 'După 7 ani de zile, Iohannis a venit cu o broșură în care jumătate din spații sunt ocupate cu poze cu el'

Ludovic Orban a spus la B1 Tv că n-a avut nicio dispută cu președintele Klaus Iohannis pe tema proiectului „România Educată”, dar nici n-a putut „să bată toba” că după șapte ani de mandat șeful statului „a venit și el cu o broșură” pe jumătate plină de poze cu el însuși.

Întrebat dacă este posibil ca proiectul „România Educată” să fi fost motivul disputei dintre el și Klaus Iohannis, fostul lider PNL a răspuns: „Proiectul «România Educată» a fost lansat după ce am plecat de la Palatul Victoria, în timp ce eram președintele Camerei Deputaților. Am participat la lansare, am arătat disponibilitatea de a transpune în legislație propunerile din cadrul «României Educate». Nu a existat niciun fel de dispută pe tema «României Educate». Sigur că n-am putut să bat toba că după șapte ani de zile Președintele României care a vorbit de «România Educată» a venit și el cu o broșură în care jumătate din spații din broșură sunt pozele lui Klaus Iohannis. N-am putut să bat toba și să laud un cult al personalității făcut în jurul unui proiect care conține o serie de idei bune pe care le voi susține”.

„Ce nu înțeleg ei e că aproape nimeni din societate nu îl mai vrea pe Cîțu premier. Numai ei îl mai vor pe Cîțu premier. Dacă ei consideră că așa trebuie să tratezi România, așa trebuie să te comporți cu românii, e problema lor. Problema mea este că eu sunt în contact cu oamenii, eu știu ce îmi spun oamenii. Eu am 150-200 de telefoane zilnic de la oameni care sunt oameni obișnuiți și care vorbesc cu mine liber și democratic”, a continuat Ludovic Orban.