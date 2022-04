Viktor Orban se îndreaptă spre al cincilea mandat de premier (Sondaj)

Şansele sunt uşor în favoarea premierului Viktor Orban, unul dintre cei mai longeviv lideri ai Europei, să-şi prelungească guvernarea de 12 ani în cadrul alegerilor parlamentare de duminică, în timp ce ungurii se îndreaptă spre urne, relatează Reuters.

Euronews prezintă datele ultimului sondaj care a fost efectuat înainte de ziua alegerilor -- nu este un exit poll -- dar arată unele intenții ale alegătorilor înaintea alegerilor generale.

Sursa scrie că se așteaptă ca această cursă să fie strânsă, iar sondajele de mai jos ar indica o victorie pentru Viktor Orbán și partidul său. Nu există sondaje oficiale de exit-poll în Ungaria, va trebui să așteptăm ca primele rezultate să vină peste câteva ore, pentru a obține o indicație despre cum merg lucrurile.

În mod probabil alianţa Fidesz-KDNP va câştiga alegerile parlamentare din Ungaria, partidele de guvernământ vor obţine 121 de mandate potrivit sondajului efectuat de institutul Medián, a declarat Endre Hann, directorul executiv al acestui institut de sondaj duminică, după închiderea urnelor, pe canalul de televiziune RTL Klub.

Hungary, Medián poll (not an exit poll!):



Fidesz/KDNP-NI|EPP: 49% (-0.3)

EM-S&D|RE|G/EFA|NI: 41% (-5.5)

MKKP-*: 4.5% (+2.8)

MH~NI: 4.5%



+/- vs. 2018 election



Fieldwork: 31 March - 1 April 2022

Fieldwork: 31 March - 1 April 2022