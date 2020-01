Orban vrea fonduri europene pentru autostrada Tg.Mureș-Ungheni: 'Parteneriatul public-privat drept - o glumă'

Premierul Ludovic Orban susține că Executivul va cere finanțarea studiului de fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureș-Ungheni, din fonduri europene, catalogând parteneriatul public-privat drept „o glumă”.

„Primul ministru al Transporturilor care a vorbit de autostrada Târgu Mureș- Iași- Ungheni am fost eu, în 2007. Eu sunt cel care am vorbit despre acest proiect și care am demarat procedura de licitație pentru realizarea studiului de prefezabilitate. Este prevăzut să se realizeze prin PPP, ceea ce e o glumă. PeTg.Mureș- Vitrău există un contract pentru studiu de fezabilitate, vom licita ca să realizăm contracte pentru reviziuirea studiului de fezabilitate. De asemenea vom depune cerere de finanțare a studiului de fezabilitate contractului pe care-l avem din fonduri europene”, a afirmat premierul Ludovic Orban, duminică, la Hotnews.ro.

Premierul a mai spus că suspendarea finanțării de la Comisia Europeană pentru Sibiu-Pitești este o „minciună gogonată” a fostului ministru al Transporturilor.

„A fost un fake-news pe care-l combat categoric, că a luat Comisia Europeană decizia să suspende finanțarea celor cinci tronsoane de pe Sibiu-Pitești. O minciună gogonată realizată de fostul ministru al Transporturilor. Aici Digi Enviroment a cerut clarificări suplimentare privind măsuri pentru conservarea biodiversității pe care le vom transmite CE”, a mai spus Orban.

Răzvan Cuc a anunțat, sâmbătă, că oficialii Comisiei Europene au trimis o notificare pentru suspendarea finanțării din fonduri europene a autostrăzii Sibiu-Pitești. Fostul ministru al Transporturilor a precizat că premierul Ludovic Orban a vizitat Bruxelles doar pentru poze.