Oreste, contraatac violent după ce Guşă l-a făcut securist: 'Nu sunt decât un jurnalist cu gura mare, care nu se teme de geostrategi cu puţă mică'

După ce a fost acuzat de Cozmin Guşă că ar fi securist, jurnalistul Oreste Teodorescu îi dă o replică dură patronului Realitatea TV. Oreste sugerează că Guşă are legături cu Rusia şi afirmă că, deşi ar fi onorat să facă parte din servicii, nu este decât un jurnalist.

"Am înțeles ca aseara la emisiunea de mare angajament dirijata de splendidul exemplar, degrabă facatoriu de flotări și demolator de audiente, printre multe alte tirade bombastice, m-a făcut securist...Va dati seama ce abil investigator și ce conexiuni fantastice are maestrul combinațiilor, dacă după 24 de ani de presa din care vreo 6 am contribuit la ridicarea Realității pe care el o îngroapă acum, m-a devoalat in premiera și exclusivitate... Draga Kuzmin, spre deosebire de tine și gasca voastră de penali transfrontalieri și iubitori de kazaciok, eu as fi mai mult decât onorat sa fac parte din serviciile pro occidentale, pro democratice din axa NATO, dar din păcate nu sunt decât un jurnalist cu gura mare, care nu se teme de geostrategi cu pută mică...", scrie Oreste Teodorescu pe Facebook.

Spre finalul emisiunii sale de la Realitatea TV, de sâmbătă seara, Cozmin Guşă a afirmat: "Săptămâna viitoare dăm lista cu acoperiții din presă. Domnu’ general Zamfir, pregăți-vă să aveți emoții! Că începem să-i dăm pe toți. Și… Oreste! Oreste! Atenție mare, Oreste!."

