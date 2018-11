Oreste Teodorescu face un anunţ ŞOC: 'Am fost interzis la Realitatea'

Jurnalistul Oreste Teodorescu anunţă, prin intermediul paginii sale de Facebook, faptul că ar fi fost interzis la Realitatea TV. Oreste era un obişnuit al emisiunii "Jocuri de putere", realizată de Rareş Bogdan, iar în această seară, chiar în sediul televiziunii, i s-a comunicat că nu mai poate apărea pe post.

UPDATE - VEZI REPLICA LUI COZMIN GUSĂ

"Astăzi, cu un minut înainte sa intru in platoul Jocuri de putere, am fost interzis la Realitatea...După cinci ani de combat împotriva Ciumei Roșii, pentru ca nu am marșat la ideea partidului Realitatatea, și pentru ca politicul nu mai are nici o legătura cu jurnaliștii independenți, cu părere de rău pentru publicul celei mai bune emisiuni din România, cu regretul ca îl las singur pe Rares, între lupi, fără sa îmi doresc asta, va spun la revedere! Sper sa ne reintalnim televizat cât mai curând! Rămân același soldat unei cauze drepte pentru țara mea! Nu pot fi complicele nici unei mașinațiuni...", scrie Oreste pe Facebook.

CITESTE SI: Atenţie la stilul de viaţă: Factorii care determină apariţia bolii ficatului gras .