Organizatorii Beach Please afirmă că peste 200.000 de persoane sunt aşteptate la festivalul din acest an

Organizatorii ”Beach Please” au anunţat că peste 200.000 de persoane sunt aşteptate la festivalul din acest an şi estimează că cel puţin 15 milioane de euro vor fi cheltuiţi de participanţi numai pe cazare şi masă în Costineşti, potrivit news.ro.

“Peste 200.000 de festivalieri sunt aşteptaţi în această vară la Costineşti, între 11-13 iulie, pentru festivalul «Beach, Please! ». Organizatorii estimează un flux de minim 15.000.000 de euro ce vor fi cheltuiţi de participanţi numai pe cazare şi masă în Costineşti, pe parcursul celor trei zile de festival”, potrivit unui comunicat.

Selly, co-fondator al festivalului, a afirmat că 80% dintre participanţi au între 18 şi 24 de ani.

”Beach, Please a rupt toate aşteptările în două. S-a triplat, practic, de la an la an. 80% din festivalieri sunt între 18 şi 24 de ani. O să fie epic. Tinerii din România se întorc la Costineşti” a declarat Selly.

Anul trecut festivalul a contribuit la repararea unui acoperiş de şcoală din localitatea Schitu. Anul acesta donează un microbuz nou pe care Costineştiul îl poate folosi pentru transportul copiilor. Donaţia este de peste 300.000 de lei, au mai precizat organizatorii.

Ei au subliniat că toate calculele arată că festivalul ar putea aduce în economia locală peste 15.000.000 de euro, în numai trei zile.

“Pe modelul Cluj sau Constanţa, unde evenimente similare pompează bani în economia locală de ordinul zecilor de milioane de euro, în Costineşti festivalierii ar cheltui numai pe cazare între 8 şi 9 milioane de euro. Costurile acestora pentru masă şi băutură ar putea aduce în economia localităţii Costineşi peste 15 milioane de euro”, a mai transmis sursa citată.