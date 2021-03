Organizatorii evenimentelor educaţionale şi de business sesizează din nou Guvernul, Parlamentul şi Preşedinţia României: 'Limita răbdării noastre s-a atins'

Organizatorii evenimentelor educaţionale şi de business din domeniile tehnologie, IT, antreprenoriat, civic si social, format din principalele companii tip IMM, la care se adaugă ONG-uri care realizează evenimente locale şi internaţionale importante se declară ”uimiţi de faptul că, după mai bine de un an de la declararea ilegală a activităţii lor, Guvernul şi Parlamentul României ignoră în continuare apelurile unei industrii aflate nu doar în imposibilitatea de a-şi mai desfăşura activitatea în vreun fel, ci care este pur şi simplu în pragul dispariţiei”.

Potrivit unui comunicat remis News.ro, organizatorii de evenimente educaţionale şi de business anunţă că susţin şi protestul iniţiat de cei din sectorul cultural – scrisoarea deschisă adresată Preşedintelui Klaus Iohannis. ”Asemenea colegilor din industria culturală, evenimentele educaţionale şi de business au fost puse în imposibilitatea legală de a mai desfăşura orice fel de activitate (alături de cinematografe şi săli de spectacole), acest fapt având loc prin intervenţia Statului Român - nu prin mecanismele pieţei libere”, transmit organizatorii de evenimente educaţionale şi de business, potrivit news.ro.

”Limita răbdării noastre s-a atins. Niciuna din măsurile promise de sprijin nu se aplică acum sectorului nostru iar interesul pentru rezolvarea problemei tinde la zero. Ca ultim resort şi într-un ultim efort, îi cerem alături de colegele şi colegii din domeniul cultural şi Preşedintelui României, Klaus Iohannis, să ia act de situaţia acestui domeniu şi să intervină în limitele legale pe care le are la dispoziţie. O Românie normală şi educată are nevoie de evenimente de prestigiu – unele dintre ele recunoscute chiar prin participarea Preşedintelui şi ai altor înalţi demnitari ai statului şi numeroşi politicieni”, mai arată aceştia.

Semnatarii comunicatului sunt: Andrei Dinu – TEDxBucharest, Andrei Gavrilă-Borţun – Internetics, Gala Societăţii Civile, Cartier Creativ, Art Directors Club, EFFIE, Andrei Radu – GPeC, Gala Premiilor eCommerce, Cătălin Butnariu – Dev.Play, Ciprian Stănescu – Future Summit şi Future Talks, Cristian Hossu şi Mihai Cima – GoTech World (ex. Internet and Mobile World), Bucharest Techweek, Universum Events, Cristian Manafu – Webstock, TaxEU, TopHotel Conference, JSCamp, Cristian Movilă – UNFINISHED Festival şi World Press Photo, Dragoş Gheban – DevTalks, DevCon, EBCon, Dragoş Stanca – Upgrade 100 / iCEE.fest – Interactive Central and Eastern Europe Festival, Flaviu Cicirean – Brand Minds şi Digitalium, Laszlo Pacso – Business Days, Business Focus, BD Bootcamp, BD Events, Tudor Pasc – TEDxCluj, Vlad Ciurcă – Techsylvania, Codiax, TEDxEroilor.

Aceştia anunţă că fac încă un apel către clasa politică, Guvern, Parlament şi, ca ultim resort, către Preşedinţia României, să includă în măsurile aflate în dezbatere acum pentru sprijinirea unor sectoare afectate direct de pandemie şi codul CAEN aferent industriei de evenimente, 8230 „Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor” – , cu condiţionările necesare pentru a asigura o selecţie justă a partenerilor corecţi în relaţia cu statul şi a proiectelor care au impact social real, util societăţii.