Organizatorii Galei Oscar a făcut publică lista vedetelor care vor înmâna râvnitele trofee

Daniel Craig, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Charlize Theron, Jennifer Lopez, Tina Fey şi Awkwafina se numără între cei care vor înmâna trofee la cea de-a 91-a gală a premiilor Oscar, potrivit news.ro.

Alături de aceşti au mai fost anunţaţi Chris Evans, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Tessa Thompson şi Constance Wu. Alte nume vor fi comunicate zilele viitoare.

Pe scena galei vor fi interpretate cele cinci cântece originale nominalizate pentru un trofeu Oscar, potrivit The Hollywood Reporter.

Jennifer Hudson va cânta „I’ll Fight”, piesă compusă de Diane Warren, ce figurează pe coloana sonoră a documentarului „RBG”.

„The Place Where Lost Things Go” din „Mary Poppins Returns” va fi interpretată de un invitat surpriză, posibil ca acesta să fie actriţa Emily Blunt, care o cântă în film.

Gillian Welch şi David Rawlings vor interpreta „When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" din „The Ballad of Buster Scruggs”, Bradley Cooper şi Lady Gaga - „Shallow" din „A Star Is Born”, iar Kendrick Lamar şi SZA, „All the Stars" din „Black Panther”.

Ceremonia de anul acesta pare că nu va avea o gazdă, Academia Americană de Film evitând să facă precizări după ce Kevin Hart a renunţat la acest rol.

Cea de-a 91-a gală a premiilor Oscar va avea loc pe 24 februarie, la Los Angeles.