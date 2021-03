Organizatorii vaccinării nu-și cer scuze pentru situația de la Romexpo: 'Apelăm la înțelegere din partea celor care doresc să se vaccineze'

Comitetul de Coordonare a Vaccinării transmite luni, după ce presa a relatat despre cozile și aglomerația de la Romexpo (foto aici), că apelează la înțelegere din partea celor care doresc sa se vaccineze, „întrucât pot exista și astfel de momente, punctuale, de ordin administrativ”. Oficialii nu și-au cerut însă scuze pentru situația apărută.

„Din informațiile pe care le avem, la acest moment situatia s-a remediat. Au existat intarzieri, condiționate de dinamica și de volumul solicitărilor in ceea ce privește alocarea cantităților de vaccin către centrele de vaccinare. Menționam faptul ca distribuirea dozelor de vaccin trebuie sa se realizeze cu respectarea procedurilor specifice lanțului de frig. Activitatea personalui vaccinator este una continua și susținută. Înțelegem disconfortul generat in rândul beneficiarilor, le mulțumim pentru decizia de a se imuniza și ii asiguram ca procesul de vaccinare va continua in condiții optime. Apelam la înțelegere din partea celor care doresc sa se vaccineze, întrucât pot exista și astfel de momente, punctuale, de ordin administrativ”, a transmis luni Comitetul de Coordonare a Vaccinării.

Vezi și: Guvernul Cîțu pregătește o lege anti-defăimare politică la televiziunile de știri .