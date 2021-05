Ortodocşii de rit vechi din județul Tulcea, dăruiesc de Paşte cozonaci şi ouă centrelor sociale

Bisericile de rit vechi din comuna tulceană Sarichioi au fost pline de credincioşi în prima zi de Paşte, iar preoţii au sfinţit ouăle şi cozonacii aduşi de credincioşi, o parte din preparate fiind lăsate la biserici pentru a fi duse la centrele sociale, scrie agerpres.

În mod tradiţional, credincioşii de rit vechi merg la biserică având coşuleţe în care pun alături de cozonacul şi ouăle pe care vor să le mănânce şi preparate pe care doresc să le lase la biserică pentru a fi duse centrelor sociale.

"În coş, am şi ouă decojite. După sfinţire, las ouăle cu coajă şi cozonac pentru azil şi iau acasă ouăle decojite sfinţite şi două felii de cozonac. E păcat să arunci coaja sfinţită. Înainte de slujbă, nu mâncăm nimic, iar după ce preotul sfinţeşte bucatele, mergem acasă şi prima dată mâncăm un pic din oul şi cozonacul sfinţite", a declarat, pentru AGERPRES, Efrem Stepanida, în vârstă de 70 de ani.Localnicii spun că obiceiul de a dărui din cozonacul şi ouăle vopsite este foarte vechi."Încercăm să transmitem şi copiilor noştri acest obicei", a afirmat Ecaterina Grigore, în vârstă de 57 de ani.Şi pentru tineri, bisericile din satul Sarichioi sunt sufletul comunităţii."În biserică ne încărcăm spiritual. E centrul comunităţii noastre. În pandemie, a fost greu. Chiar şi părintele spunea în timpul slujbei azi-noapte că anul trecut a slujit cu lacrimi în ochi de tristeţe, fiindcă lumea nu a putut participa la slujbe, iar anul acesta a slujit cu lacrimi în ochi de bucurie", a spus Alina Filip, de 31 de ani.Slujba din prima zi de Paşte oficiată la Biserica Naşterea Maicii Domnului din Sarichioi s-a încheiat în curte cu serviciul religios de sfinţire a bucatelor întinse pe şapte mese."După slujba de sfinţire a cozonacului şi ouălor, acasă, ne închinăm în faţa icoanei, spunem "Hristos a înviat!", ciocnim ouă şi ne sărutăm. Pe mese avem de cele mai multe ori sarmale, salata boeuf şi nu ne deosebim de meniurile tradiţionale româneşti. Mulţi se aşteaptă să găsească pe mesele lipovenilor bucate din peşte, dar după un post de şapte săptămâni în care am avut dezlegare la peşte toată lumea vrea acum carne", a povestit Alina Filip.Potrivit primarului comunei Sarichioi, Vitali Finoghen, nu toate pensiunile s-au deschis turiştilor în perioada Sărbătorilor Pascale."În general, Paştele la lipoveni se petrece în familie şi atunci majoritatea proprietarilor de pensiuni preferă ca după această perioadă să dea drumul la pensiuni", a afirmat Vitali Finoghen.În Deltă, aproape toate locurile din pensiunile deschise sunt ocupate, potrivit Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării."Unii operatori le-au oferit turiştilor pachete de patru nopţi, de joi până luni, pentru a le arăta oaspeţilor mai mult din Deltă, iar aceştia nu s-au mulţumit doar cu mese tradiţionale, ci au mers în excursii în pădurea Letea, în pădurea Caraorman şi pe canale", a afirmat reprezentanta AMDTDD, Corina Davidov.Ea şi-a exprimat speranţa că turiştii vor fi atenţi cu natura."Pentru prima dată, la intrarea în Tulcea dinspre Constanţa au fost cozi de doi sau trei kilometri de maşini. Ne bucurăm că Delta rămâne în topul preferinţelor turiştilor, dar atragem atenţia asupra faptului că oaspeţii vin într-o rezervaţie naturală. Este un muzeu al naturii şi trebuie să respectăm nişte reguli, să respectăm natura şi să o lăsăm aşa cum am găsit-o", a subliniat Davidov.