Oscar 2021 - Kosovo şi Georgia şi-au ales propunerile pentru o nominalizare la categoria cel mai bun lungmetraj internaţional

Kosovo şi Georgia şi-au ales propunerile pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar 2021, care vor fi acordate pe 25 aprilie, potrivit news.ro.

Kosovo a selectat „Exil”, de Visar Morina, iar Georgia a ales „Beginning”, regizat de Dea Kulumbagashvili, premiat cu marele trofeu la ediţia de anul acesta a Festivalului de la San Sebastian.

„Exil” a avut premiera mondială la Sundance Film Festival, în competiţia World Cinema Dramatic, şi a fost prezentat şi la Berlinală, în secţiunea Panorama. Lungmetrajul a primit trofeul Heart of Sarajevo, cea mai importantă distincţia a festivalului.

Filmul îl are în centru pe Xhafer (interpretat de Misel Maticevic), un expat kosovar în Germania, care este subiectul hărţuirii xenofobe. Sandra Hüller, cunoscută pentru rolul din „Toni Erdmann”, joacă rolul soţiei lui, care se distanţează treptat de ceea ce ea consideră a fi paranoia.

Comitetul de selecţie a spus că filmul „este un portret puternic al deja integratei generaţii de imigranţi, o generaţie care rareori este văzută în film, şi care, în ciuda realizărilor personale, sunt departe de a fi eliberaţi de sentimentul că sunt străini. «Exil» îndeamnă la dialog despre politică şi ospitalitate, unul care a lipsit mult timp”.

„Exil”, al doilea film al lui Morina care reprezintă Kosovo la Oscaruri, după „Babai” (2016), este o co-producţie Germania, Kosovo, Belgia.

Lungmetrajul „Beginning”, care marchează debutul lui Kulumbegashvili, a fost premiat la San Sebastian şi pentru regie, scenariu şi interpretare feminină.

Preşedintele juriului, cineastul italian Luca Guadagnino, a spus: „Acest film a fost o revelaţie, un moment de cinema autentic care umple ecranul cu flăcări”.

La Toronto, a primit trofeul FIPRESCI şi a fost inclus în selecţia Cannes 2020 şi New York FF 2020.

„Beginning” este povestea opresiunii la care este supusă o femeie din Georgia rurală: ca soţie a liderului unei comunităţi Martorii lui Iehova şi, ca femeie, violenţei de gen.

Kulumbegashvili a scris scenariul împreună cu Rati Oneli, care joacă alături de Ia Sukhitashvili.

Între alte ţări care au făcut deja propuneri pentru nominalizare la Oscar 2021 se numără Elveţia, cu „My Little Sister”, regizat de Stéphanie Chuat şi Véronique Reymond; Polonia, cu „Never Gonna Snow Again”, regizat de Małgorzata Szumowska şi Michał Englert; Bhutan, cu „Lunana: A Yak in the Classroom”, de Pawo Choyning Dorji; Taiwan, cu „A Sun”, de Chung Mong-hong; Ucraina, cu „Atlantis”, de Valentyn Vasyanovych; Bosnia, cu „Quo Vadis, Aida?”, co-producţie cu participare românească regizată de Jasmila Zbanic; Coasta de Fildeş, cu „Night of the Kings”, de Philippe Lacôte; şi Luxemburg, cu „River Tales”, de Julie Schroell.

România urmează să anunţe alegerea la începutul lunii noiembrie, potrivit CNC.

Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar, acordate de Academia americană de film, a fost reprogramată din cauza pandemiei pe 25 aprilie 2021.