În noaptea de sâmbătă spre duminică, Ovidiu Ioanițoaia a suferit un atac vascular cerebral (AVC). La acel moment, jurnalistul se afla în stațiunea Balcic, din Bulgaria. În vârstă de 77 de ani, Ioanițoaia a confirmat pentru Fanatik cumpăna prin care tocmai a trecut.

„Mă simt bine, nu mai am probleme. Mâna stângă este ok. Am trecut printr-un moment greu, mi s-a confirmat că a fost AVC. O formă ușoară, a trecut, dar voi mai face niște consultații. A condus soția și am ajuns azi-noapte la 3 la Constanța, de la Balcic” - Ovidiu Ioanițoaia, pentru Fanatik.

Născut pe 1 martie 1945, la Periș, Ovidiu Ioanițoaia este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din țară.

A început colaborarea cu ziarul Sportul (în prezent Gazeta Sporturilor) în 1968. A lucrat 14 ani la revista Flacăra, împreună cu Adrian Păunescu.

În 1991 a fondat și condus ziarul Sportul Românesc, iar în 1997 a înființat un nou ziar, Pro Sport. În prezent este directorul Gazetei Sporturilor.

A realizat de-a lungul timpului emisiunea „Procesul Etapei” de la ProTV, iar mai apoi „Recursul Etapei” de la Antena 1.

În prezent este realizatorul emisiunii „Tribuna Zero” de la EuropaFM.