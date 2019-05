Ovidiu Raețchi (PNL), îndemn pentru alegători: 'Mergeți la vot dacă vreți să râdeți de strategia lui Liviu Dragnea'

Deputatul PNL, Ovidiu Raețchi, susține că liderul PSD, Liviu Dragnea, nu are șanse reale să câștige funcția de președinte al țării deoarece nu poate ieși singur pe stradă. Ovidiu Raețchi spune că obiectivul lui Dragnea ar fi să amestece discursul politic cu cel juridic și să genereze o totală confuzie în societate.

"In mod evident, Dragnea incearca sa foloseasca anuntul unei candidaturi fictive la prezidentiale, in seara alegerilor, in contextul deciziei judecatorilor din ziua imediat urmatoare. Vrea probabil sa puna presiune pe magistrati (desi sunt convins ca nu va reusi, dar, ma rog, un om disperat incearca orice) dar si sa isi construiasca un discurs de victimizare in cazul in care va fi condamnat. Imaginea lui Dragnea e catastrofala, scorul sau in sondaje e ridicol, candidatura lui ar fi un fiasco absolut, existand o posibilitate reala sa nu intre nici macar in turul II, fiind devansat de Tariceanu. Chiar daca si-ar anunta candidatura, nu ar intra in cursa, gasindu-si o scuza in ultima clipa: problemele tarii, starea de sanatate. Omul nu are curaj nici macar sa iasa pe strada fara un dispozitiv de singuranta ca in Orientul Mijlociu, care sa il protejeze de "huo", cum isi poate imagina ca ar putea duce o campanie electorala? Singurul sau obiectiv e insa acela de a amesteca discursul politic cu cel juridic, de a hrani in continuare mesajele conspirationiste si de a genera o totala confuzie morala in societate.

In aceste conditii, votul de la europarlamentare devine unul crucial pentru a reveni la un aer respirabil in societatea romaneasca. Pentru ca nimic nu ar fi mai ridicol (desi omul a batut multe recorduri in domeniu) decat un Dragnea care iese si anunta ca vrea sa candideze la prezidentiale dupa ce PSD e batut mar in alegeri. Cat de caraghios ar fi ca PSD sa obtina 25% din voturi si Dragnea sa apara plin de importanta, spunand ca el vrea sa fie viitorul presedinte si ca statul paralel tremura la acest gand? Pana si Florin Iordache ar zambi stanjenit. In fapt, mai mult ca sigur baronii din PSD i-ar taia microfonul si i-a oferi niste calmante.

Daca vreti sa radeti duminica seara de strategia lui Dragnea de a se proclama prezidentiabil ca sa o mai scalde putin in procesul privind angajarile din Teleorman, mergeti la vot!", a precizat Ovidiu Raețchi pe Facebook.