Ovidiu Raețchi, mesaj către Marcel Ciolacu: 'Impuneți retragerea clownului Bădulescu'

Deputatul PNL Ovidiu Raețchi, îi solicită președintelui PSD, Marcel Ciolacu, să-l retragă pe viceprimarul Bădulescu - omul Gabrielei Firea - din orice poziție publică:

“Un mesaj pentru președintele PSD Marcel Ciolacu: impuneți retragerea clownului antisemit Bădulescu din orice poziție publică sau sunteți complice cu el și îl folosiți profitând de lipsa lui de cenzură morală!

Bădulescu e un personaj cu vechi și grave probleme de comportament, pe care Firea și PSD îl folosesc ca bici împotriva Opoziției tocmai pentru că e lipsit de cenzură morală. Ieșirile lui Bădulescu, care sfidează decență și normalitatea, sunt cunoscute de ani de zile.

Viceprimarul Capitalei a transmis, în calitate oficială, un mesaj antisemit liderului Centrului de Monitorizare și Combatere a anti-semitismului, domnul Maximillian Marco Katz, cerându-i "să se întoarcă de unde a venit", în cea mai pură retorică legionară. Credeți ca Gabriela Firea sau PSD au reacționat la protestele comunității evreiești din întreaga lume? Nu! Niciun cuvânt, nicio măsură împotriva lui Bădulescu.

Omul de încrederea al lui Firea a făcut semne obscene unor doamne din Consiliul General, le-a numit "prostituate", le-a înjurat. Credeți ca "feminista" Firea l-a sancționat în vreun fel? Nu!

Bădulescu i-a numit pe bicliclisti "împuțiți" - și, evident, "ecologista" Firea a găsit acest lucru firesc, refuzând să se delimiteze de el.

Am făcut nenumărate solicitări publice către Gabriela Firea să îl elimine pe Aurelian Bădulescu din zona decizională și reprezentativă a Primăriei Capitalei, pur si simplu pentru că prezența lui face de rușine Capitala la nivel național și, în cazul ieșirii sale antisemite, international. Și am înțeles deja că aceasta e mult prea legată de Bădulescu prin misterele din 10 august ca să poată renunța la el. În plus, Firea are nevoie de un bici împotriva adversarilor politici - de un personaj dispus să facă orice în lipsa autocontrolului moral.

Fac azi un apel la sigura persoana care, teoretic, ar putea sa îl îndepărteze pe Bădulescu din PSD și din poziția sa de răspundere: Marcel Ciolacu. Dacă președintele PSD are un strop de autoritate, dacă se jenează de prestația omului de încredere al Gabrielei Firea, daca nu e solidar cu scălambaielile și jignirile acestuia, Ciolacu trebuie să asigure retragerea lui urgentă de pe scena publică”, a scris Ovidiu Raețchi pe contul său de Facebook.