Ozzy Osbourne a dezvăluit că se va muta în Marea Britanie

Rockerul britanic Ozzy Osbourne a dezvăluit că el şi soţia sa, Sharon, se vor muta din Los Angeles în Marea Britanie, informează DPA, potrivit Agerpres.

Solistul trupei Black Sabbath, originar din Birmingham, a declarat pentru The Observer că s-a "săturat" de numărul de atacuri armate din ţara sa adoptivă.Vedeta în vârstă de 73 de ani a adăugat că nu vrea să moară în Statele Unite şi să fie îngropat în Forest Lawn, cimitirul din California preferat de numeroase celebrităţi.Cuplul, care s-a căsătorit în 1982, urmează să se mute la Welders House, o clădire de 120 de ani din Buckinghamshire, Anglia, aflată în proprietatea sa."M-am săturat ca oamenii să fie ucişi în fiecare zi. Dumnezeu ştie câţi oameni au fost împuşcaţi în atacurile armate comise în şcoli", a precizat starul."Sunt englez. Vreau să mă întorc. Dar (...), dacă soţia mea ar fi spus că trebuie să mergem să trăim în Timbuktu, aş merge. Dar, nu, a venit timpul să mă întorc acasă", a subliniat vedeta.Sharon Osbourne a insistat că decizia nu are nimic de a face cu faptul că Ozzy a fost diagnosticat cu boala Parkinson."Ştiam că oamenii vor crede asta. Dar nu este aşa. Este pur şi simplu timpul. America s-a schimbat atât de drastic. Nu mai sunt deloc Statele Unite ale Americii. Nimic nu mai este unit în ea. Este un loc foarte ciudat în care să trăieşti acum", a precizat ea.Ozzy a fost solistul trupei de heavy metal Black Sabbath, pe care a format-o în 1969 alături de chitaristul Tony Iommi, de basistul Geezer Butler şi de toboşarul Bill Ward.La începutul anilor 2000, el a devenit star de reality TV graţie emisiunii MTV "The Osbournes", alături de soţia sa şi de copiii lor.Ozzy îşi va lansa cel de-al 13-lea album solo, "Patient Number 9", pe 9 septembrie.