Ozzy Osbourne sărbătoreşte weekendul acesta 40 de ani de la apariţia primului său album solo, „Blizzard Of Ozz”, prin lansarea unui videoclip, a unei linii de produse promoţionale şi printr-o petrecere pe Twitter, potrivit news.ro.

Discul a fost reeditat, cu piesele „You Looking At Me, Looking At You”, „Goodbye to Romance” (versiune 2010) şi „RR” în plus, şi a apărut vineri, fiind disponibil în diverse formate.

Osbourne a lansat un nou videoclip, animat, pentru piesa „Crazy Train” şi va relansa documentarul „30 Years After the Blizzard” (2010), în format HD.

Ozzy Osbourne va găzdui, duminică noapte, pe Twitter, un eveniment listening party.

Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit „Prince of Darkness”, este interpret, compozitor şi vedetă TV. A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A fost dat afară din grup din cauza abuzului de alcool şi droguri.

A urmat o carieră solo, cu peste zece albume lansate, vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume. Ozzy Osbourne s-a căsătorit cu Sharon în 1982. Ei au împreună trei copii. Artistul mai are trei copii din căsnicia cu Thelma Riley.

În 2006, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii lui Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler. În 2007, Osbourne a primit o stea pe The Birmingham Walk of Stars. Alături de Sharon, soţia, Kelly, una dintre cele două fiice, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV „The Osbournes”, difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.

Black Sabbath s-a reunit în 2010 şi a lansat un nou album de studio, intitulat „13”, în 2013. Trupa a susţinut un turneu de adio în 2017.