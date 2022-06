Este o zi de comemorare și doliu pentru cei peste 1.000 de angajați ai companiei internaționale de consultanță în management Horváth. „Părintele Controlling-ului", Prof. Univ Dr. Dr. H.c. mult. Péter Horváth, fondator al companiei Horváth, a încetat din viață pe 4 iunie, la vârsta de 85 de ani.

"Moartea subită a fondatorului nostru ne lovește în mod complet neașteptat și este foarte dureros pentru noi toți", spune Helmut Ahr, CEO al companiei. "Prin Péter Horváth, nu pierdem doar un vizionar și un antreprenor pasionat, ci și un mentor care a reușit întotdeauna să îi fascineze pe cei din jurul său cu energia și entuziasmul său."

Péter Horváth a fondat compania de consultanță în management Horváth în 1981 și este considerat un pionier al controlling-ului în țările din spațiul german. Din 1989 până în 2001, Péter Horváth a fost directorul general al companiei de consultanță. În 2001, a devenit președinte al Consiliului de supraveghere, iar din 2014 până la sfârșitul anului 2021 a fost vicepreședinte. La începutul anului, fondatorul a ceea ce este acum a patra cea mai mare firmă de consultanță în management din Germania a demisionat din această funcție, la cererea sa, și a fost numit președinte de onoare al Consiliului de Supraveghere. El și-a anunțat retragerea cu ocazia zilei sale de naștere, pe 3 februarie 2022, spunând: "Cea de-a 85-a aniversare este o bună ocazie de a demisiona dintr-o funcție la momentul oportun pentru planificarea succesiunii."

"După ce s-a retras din funcția de membru activ al Consiliului de Supraveghere, Péter Horváth a dorit să își dedice timpul mai mult pentru proiecte personale. Péter Horváth a combinat știința, antreprenoriatul și interesele culturale într-o singură persoană ca nimeni altul", spune Helmut Ahr, directorul general al Horváth.

O viață plină de evenimente, marcată de știință și antreprenoriat

Viața lui Péter Horváth a fost caracterizată prin decizii curajoase, pasiune contagioasă, spirit antreprenorial și ambiție sportivă. Născut în Ungaria, a fugit în Austria și apoi în Germania în 1956, în timpul revoluției. În 1973, Péter Horváth a înființat prima catedră de Controlling din Germania, la Universitatea Tehnică din Darmstadt. Înțelegerea modernă a controlling-ului în practica corporatistă a fost influențată în mod semnificativ de Péter Horváth. El este considerat fondatorul acestei discipline economice în țările vorbitoare de limbă germană, care a știut să combine știința și învățământul cu practica corporatistă. Lucrarea sa intitulată "Controlling", publicată în 1979, se află acum la a 14-a ediție și este publicată în cinci limbi. În total, Péter Horváth a scris peste 40 de cărți de specialitate, nenumărate articole de specialitate și a fost coeditor al revistelor germane "Controlling", "Wissenschaftsmanagement" și "Familienunternehmen und Strategie".

Între 1981 și 2003, Péter Horváth a predat ca profesor la Universitatea din Stuttgart, iar un număr de 85 de doctoranzi au primit doctoratul de la el. În 1982, a fost cofondator al "Förderkreis Betriebswirtschaft an der Universität Stuttgart e.V.", al cărui scop era, printre altele, de a promova crearea de rețele între știință și practică. Péter Horváth s-a bucurat, de asemenea, de o mare reputație internațională. A fost profesor invitat la universități internaționale precum New York, Viena, São Paulo și Shanghai. Pentru realizările sale științifice, a primit titluri de doctor honoris causa din partea mai multor universități. Péter Horváth a avut obiective înalte și în sport: chiar și la vârsta de 75 de ani, a alergat maratonul din New York City în 2012, pentru a 22-a oară.

Activitatea de o viață a personalității unice Péter Horváth continuă să aibă impact - Un angajament deosebit pentru promovarea tinerelor talente

În 2001, Péter Horváth a fondat institutul de cercetare non-profit IPRI, International Performance Research Institute, și s-a dedicat personal promovării artei, științei și înțelegerii internaționale, ocupând diverse funcții onorifice și având propria sa fundație. Fundația Péter Horváth, înființată în 2002, sprijină cu burse tinerii artiști de la Universitatea de Muzică din Stuttgart și acordă un premiu anual pentru proiecte de sustenabilitate în afaceri ("Green Controlling Award"), precum și un premiu pentru disertație. Printre altele, Péter Horváth a fost președinte de onoare al Consiliului de administrație al Clubului de afaceri al Casei de literatură din Stuttgart și membru al Consiliului de administrație al Fundației Adolf Hölzel. A sprijinit "Festspielhaus" din Baden-Baden și alte proiecte artistice și culturale din Ungaria și Germania. În plus, Péter Horváth a sprijinit "Centrul de afaceri de familie" de la Universitatea Corvinus din Budapesta și catedra Péter Horváth Endowed Professorship for Business Information Management de la Universitatea din Ulm, precum și o conferință anuală a tuturor universităților de pe Dunăre pentru schimbul de experiență în domeniul managementului științific.

Bernd Gaiser, președintele Consiliului de supraveghere al Horváth, cu privire la moartea mentorului și partenerului său de lungă durată: "Pentru Péter Horváth, viitorul era ceea ce conta, nu trecutul. Ideea cea mai inovatoare ar trebui să prevaleze, nu ierarhia. Iar calitatea conta pentru el, chiar și în detalii. Cu această atitudine, a inspirat generații de studenți, a înființat o companie de succes și și-a făcut mulți prieteni. Viziunea sa va fi continuată prin munca sa impresionantă de o viață."

Cariera plină de inspirație a lui Péter Horváth este, de asemenea, prezentată în acest scurtmetraj biografic realizat cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la nașterea sa (disponibil doar în limba germană):