Pacienţii de la Spitalul de Boli Infecţioase Constanța au fost transferaţi la SJU, Palazu Mare, Militar şi Agigea

Pacienţii de la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa, unde vineri dimineaţa a avut loc un incendiu, au fost transferaţi la alte unităţi medicale din judeţ, în principal la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU), Spitalul Militar şi Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare, toate având paturi cu oxigen, a anunţat medicul Rodica Tudoran de la UPU Constanţa, într-o conferinţă de presă.

Astfel, la UPU Constanţa au ajuns 43 de pacienţi, dintre care unul a decedat, şi trei cadre de intervenţie, la Spitalul Militar au ajuns 29 de pacienţi, dintre care unul a decedat în timpul transportului şi i s-au aplicat manevre de resuscitare fără rezultat favorabil în unitatea medicală, iar alţi 43 de pacienţi au ajuns la Spitalul de Pneumoftiziologie, agerpres.ro.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa a operaţionalizat, vineri, noi paturi pentru pacienţii cu COVID-19, în contextul transferului de bolnavi de la Spitalul de Boli Infecţioase, a mai anunţat medicul Rodica Tudoran.

"S-au evacuat pacienţii în principal în trei unităţi sanitare: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare şi Spitalul Militar Constanţa, toate având paturi cu oxigen, iar în Judeţean s-au deschis paturi noi de terapie intensivă prin realocarea unor locuri în Terapie Intensivă Chirurgie Cardiovasculară pentru pacienţii veniţi de la Infecţioase şi s-a deschis un salon de postoperator în fosta zonă a Ortopdiei la etajul V", a spus Rodica Tudoran.

Dintre cei 42 de pacienţi ajunşi la SJU Constanţa, 16 au rămas internaţi în această unitate sanitară, iar 10 au fost transferaţi la Spitalul Agigea, şapte au fost transferaţi la Spitalul de Pneumoftiziologie, trei au plecat la domiciliu, la cerere, iar alţi şase pacienţi şi cei trei membri ai echipajelor de intervenţie sunt în curs de evaluare şi tratament.

"Am primit la Judeţean, în UPU, 42 de pacienţi şi trei membri ai personalului medical de intervenţie. Din păcate, un pacient, în afara celor 42, era decedat. În Spitalul Judeţean s-au internat 16 pacienţi, dintre care şapte pacienţi în ATI COVID, un pacient în Cardiologie, zonă de izolare COVID, doi pacienţi în Pediatrie, o mamă şi un copil, şi şase au fost internaţi în zona de postoperator, etajul V COVID, deschisă astăzi. Am transferat din cei 42 de pacienţi, iniţial primiţi la noi şi evaluaţi de către noi, şapte la Spitalul de Pneumologie Palazu Mare, pacienţi stabili, care necesitau doar o sursă de oxigen. La Spitalul Agigea au fost transferaţi 10 pacienţi. La domiciliu, la cerere, au plecat trei pacienţi, doi copii şi mama unuia dintre ei. La ora actuală, în UPU, mai sunt din pacienţii de la Infecţioase şase pacienţi şi cei trei membri ai personalului de intervenţie care sunt în curs de tratament şi evaluare. De la Spitalul Militar, ulterior am primit doi pacienţi", a precizat Rodica Tudoran.

Medicul a precizat că la Spitalul Militar iniţial au fost transportaţi 29 de pacienţi de la Infecţioase, dintre care unul a decedat în timpul transportului.

Totodată, 50 dintre pacienţii de la Spitalul de Boli Infecţioase au ajuns la Spitalul de Pneumoftiziologie, şapte dintre aceştia şapte fiind iniţial transportaţi la UPU de la SJU.

Medicul de la UPU Constanţa a punctat că în afara pacienţilor transferaţi de la Spitalul de Boli Infecţioase, la SJU Constanţa s-au primit, vineri, în continuare bolnavi diagnosticaţi sau cu suspiciune de COVID-19, veniţi de la domiciliu.

"În continuare am primit pacienţi în UPU, pacienţi diagnosticaţi sau cu suspiciune de COVID, nou veniţi, de la domiciliu, datorită deschiderii unor facilităţi încă avem posibilitatea de a gestiona situaţia. Dacă va fi nevoie, se va apela probabil la ajutor în zilele următoare", a mai spus Rodica Tudoran.

Şapte pacienţi au murit, vineri, în incendiul izbucnit la Secţia ATI COVID a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa. Întregul spital a fost evacuat, iar toate unităţile sanitare din judeţ au preluat pacienţii.