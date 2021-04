Palatul Cotroceni va fi iluminat în această seară în albastru: Administrația Prezidențială se solidarizează cu persoanele care suferă de autism

La data de 2 aprilie, cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, se desfășoară Campania „Light It Up Blue”, un efort global care are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu autism și reintegrarea acestora în societate.

Și în acest an, Administrația Prezidențială se alătură campaniei de conștientizare, în semn de solidaritate cu pacienții diagnosticați cu această afecțiune. Astfel, Palatul Cotroceni va fi iluminat în această seară în albastru, începând cu ora 20:00.

Studiile recente arată că, în Uniunea Europeană, peste cinci milioane de persoane sunt afectate de autism. Prin diagnosticarea la timp și urmând terapia potrivită, peste jumătate dintre copiii cu autism pot ajunge să ducă o viață independentă.

Sloganul campaniei, ales în 2021 de Organizația Națiunilor Unite, - Incluziunea persoanelor cu autism la locul de muncă: provocări și oportunități într-o lume post-pandemică - atrage atenția asupra practicilor discriminatorii și stigmatizării la locul de muncă, obstacole majore pentru persoanele cu autism.