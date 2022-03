Palma de la Oscar a fost mană cerească pentru audiențe: cifrele au bubuit după recordul negativ de anul trecut

Audienţa Oscarurilor a crescut duminică cu 56%, atunci când 15,36 milioane de privitori au urmărit cea de-a 94-a ediţie a galei Premiilor Academiei de la ABC, potrivit Variety. Spectacolul găzduit de Regina Hall, Amy Schumer şi Wanda Sykes a crescut cu 56% faţă de nivelul scăzut istoric de anul trecut în ceea ce priveşte dimensiunea audienţei. Potrivit datelor preliminare naţionale rapide, ceremonia din 2021 a atras 9,85 milioane de telespectatori şi un rating de 1,9 în rândul adulţilor 18-49.

Gala premiilor Oscar 2022, care a fost difuzată în direct de la ora 20.00. la aproximativ 11.40 p.m. ET, este considerabil în creştere în privinţa audienţei. Ceremonia Oscar de duminică a început cu interpretarea de la distanţă a melodiei din filmul „King Richard” „Be Alive” de pe un teren de tenis din Compton şi s-au încheiat cu echipa filmului „CODA” de la Apple TV Plus care a câştigat statueta pentru cel mai bun film. Între timp, spectacolul a luat o întorsătură neaşteptată când prezentatorul Chris Rock a făcut o glumă despre Jada Pinkett Smith, iar candidatul pentru cel mai bun actor (şi acum câştigător) Will Smith a urcat pe scenă şi l-a pălmuit pe Rock.