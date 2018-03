Pambuccian: Aştept ca românii din Basarabia să revină în ţara-mamă

"Când vorbim de reîntregirea României, nu vorbim de unirea Republicii Moldova cu România, ci de revenirea Basarabiei la ţara-mamă, iar, dacă în urmă cu 100 de ani a existat o generaţie care a putut să facă asta, nu văd de ce astăzi generaţia care e aici, în sala aceasta, nu poate face acelaşi lucru", a declarat marţi deputatul Varujan Pambuccian, reprezentant al grupului minorităţilor naţionale, la şedinţa solemnă a Parlamentului dedicată împlinirii unui secol de la Unirea Basarabiei cu România, informează agerpres.ro.

El a adăugat că nu crede că Vaida Voievod, Brătianu sau Regele Ferdinand s-ar fi gândit să fim împreună într-o alianţă, "ci într-o ţară care are locul ei firesc în interiorul UE, care sigur are locul ei firesc ca aliată în interiorul NATO, care sigur are locul ei firesc în genul ăsta de civilizaţie"."De aceea, este datoria noastră să ne purtăm firesc. În numele acestui firesc, aştept ca românii din Basarabia să revină în ţara-mamă, pentru că noi suntem pregătiţi în fiecare clipă să fim din nou România care a fost", a subliniat Pambuccian."Când se vorbeşte aici de părţile României care au venit în România, poate ar fi bine să ne amintim că Banatul a venit ca o parte distinctă şi să sărbătorim şi momentul acela. Şi era stat independent cu independenţa câştigată sub sceptrul unui mare rege, Carol I, şi reîntregită de un mare rege, Ferdinand Întregitorul. Au fost doi mari oameni din politica românească care au contribuit la acel moment, pe care îi uităm sau îl pomenim numai pe Brătianu, de Vaida Voievod nu spunem nimic. Au fost amândoi, în egală măsură, oameni care au contribuit la acel moment", a completat Pambuccian.El a amintit de ce Basarabia poartă acest nume. "Basarabia se numeşte aşa pentru că partea ei de sud era parte a regatului lui Mircea cel Bătrân, pentru că a fost parte a unui regat condus de dinastia Basarabilor, de aceea se numeşte aşa. Moldova este altceva, este a dinastiei Muşatinilor, tot pământ românesc", a explicat deputatul.