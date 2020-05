Pambuccian, despre proiectul privind starea de alertă: 'Am reuşit să aducem lucrurile la normal'

Grupul minorităţilor naţionale va vota proiectul de lege privind starea de alertă, a anunţat, miercuri, liderul acestuia, Varujan Pambuccian, care a remarcat că "s-a rezolvat un stres legat de un articol de neconstituţionalitate" şi că lucrurile au fost aduse la normal, potrivit Agerpres.

"Nu sunt surprins de felul în care au mers discuţiile. Sunt însă foarte mulţumit de faptul că am scăpat de un stres care ţinea de neconstituţionalitatea unui articol. (...) Aşa cum se prezintă în momentul de faţă acest proiect este ca şi cum am fi în faţa unei balanţe. Pe un taler stătea neconstituţionalitatea intrării în vigoare, aşa cum era ea prevăzută, pe celălalt taler stătea faptul că Guvernul a întârziat nepermis. (...) Am reuşit să aducem lucrurile la normal", a declarat Pambuccian în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea proiectului de lege privind starea de alertă.

Citește și: S-a găsit soluția după ce CCR a declarat amenzile date în starea de urgență neconstituționale! În baza cărei legi vor fi amendați românii în starea de alertă

Potrivit acestuia, "acum stă pe un taler faptul că angajatorii primesc puteri discreţionare, iar pe celălalt - riscul de îmbolnăvire a populaţiei şi riscul ca spitalele să nu facă faţă".

"Am auzit aici vorbindu-se despre impactul economic. Noi am prezentat soluţii. (...) Lucrurile astea nu se rezolvă spunând: "Hai la lupta cea mare!". Lucrurile astea le putem rezolva doar discutându-le raţional. (...) Vom vota, pentru că aici este o chestiune de responsabilitate faţă de vieţi şi noi responsabilitatea aceasta o avem", a spus Varujan Pambuccian.