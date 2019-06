Pambuccian, după consultările cu Iohannis: 'Am cerut eliminarea completă a ordonanţelor de urgenţă. Ele trebuie să rămână doar pentru cazuri extreme'

Liderul deputaţilor minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, a solicitat la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu preşedintele Klaus Iohannis ca ordonanţele de urgenţă să nu mai fie folosite ca instrument de legiferare, precizând că acestea ar trebui folosite doar în cazuri extreme, cum ar fi calamităţi sau stare de război, informează neews.ro.

“Am cerut eliminarea completă a ordonanţelor de urgenţă ca instrument. Considerăm că ele trebuie să rămână doar pentru cazurile de calamităţi, stare de război, lucruri de genul ăsta, chiar extreme şi că în rest sunt inutile. Dacă există voinţa politică ca o lege să treacă foarte repede prin Parlament, lucrul ăsta se poate întâmpla, nu e nevoie neapărat de ordonanţe de urgenţă, adică domeniile de legiferare noi am vrea să le restrângem mai mult decât a fost solicitat în cadrul referendumului la subiecte de genul acesta”, a declarat Pambuccian.

El a mai spus că va fi găsită o formulă juridică pentru transpunerea în textul constituţional a faptului că amnistierea şi graţierea să nu fie permise pentru fapte de corupţie.

“La a doua chestiune sigur toată lumea este de acord cu ce s-a votat şi cu întrebarea, rămâne să vedem cum arată textul efectiv şi bănuim că se va găsi o formulă juridică pentru textul constituţional, pentru acest text. Din punctul ăsta de vedere, da, susţinem demersul preşedintelui României”, a explicat liderul deputaţilor minorităţilor naţionale.

Varujan Pambuccian a mai declarat că a venit în faţa preşedintelui Iohannis şi cu alte propuneri, cum ar fi moţiunea de cenzură constructivă.

“Noi am mai spus câte ceva despre lucrurile pe care le am propus încă din 2003 de la revizuirea Constituţiei, moţiunea de cenzură constructivă. Adică, vii cu moţiunea de cenzură, pui numele primului ministru pe care îl propui, dacă moţiunea trece devine automat prim-ministru, e considerat şi ca vot de investitura. Sunt formule care sunt practicate în alte ţări, chiar ţări europene, Germania are, de exemplu, sistemul acesta în Constituţie, dar nu numai. La fel şi pentru moţiunea simplă”, a menţionat Varujan Pambuccian.