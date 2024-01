Până și polițiștii au rămas șocați de ferocitatea crimelor: 6 cadavre au fost găsite în deșert/ Video

Poliţia a arestat cinci persoane după ce mai multe cadavre au fost găsite împuşcate într-o zonă izolată din deşertul Mojave din sudul Californiei.

Şase cadavre au fost găsite după ce o victimă împuşcată a sunat la 911, trimiţând un elicopter al poliţiei la locul crimei macabre. Anchetatorii Biroului şerifului din San Bernardino au declarat luni că disputa pare să aibă legătură cu producţia ilicită de marijuana. Patru dintre cele şase victime au fost identificate până în prezent, potrivit poliţiei.

Cadavrele - toate bărbaţi - au fost găsite pe 23 ianuarie în afara unei autostrăzi din apropierea oraşului El Mirage, situat în comitatul San Bernardino. Toate cele şase victime au murit din cauza rănilor prin împuşcare, potrivit poliţiei.

Patru dintre victime suferiseră, de asemenea, arsuri grave, a declarat luni sergentul Michael Warrick reporterilor. Ancheta a început când operatorii de urgenţă 911 au primit un apel de la una dintre victime care a anunţat că a suferit o rană prin împuşcare. Un elicopter al poliţiei a fost lansat şi a localizat victimele, precum şi un SUV şi un monovolum ciuruite de gloanţe, în jurul orei locale 20:15 (04:15 GMT), la aproximativ 90 de mile (144 km) nord-est de Los Angeles.

Patru dintre bărbaţi au fost găsiţi unul lângă celălalt, în timp ce un altul a fost localizat într-un vehicul. Ofiţerii au descoperit ultimul cadavru la mică distanţă. Imaginile aeriene de la faţa locului păreau să arate SUV-ul ciuruit de gloanţe şi marcat de geamuri sparte şi de rămăşiţele unui incendiu. "În ceea ce priveşte motivul, suntem încrezători că pare a fi vorba de o dispută legată de marijuana", a declarat sergentul Warrick.

