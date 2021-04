Pandemia a amânat parţial planurile de achiziţie a unui autovehicul nou, la nivel mondial, arată un studiu

O parte dintre consumatori au amânat planurile de a achiziţiona un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie înregistrează un regres temporar, reiese din studiul Deloitte 2021 Global Automotive Consumer Study, derulat în 23 de ţări, potrivit Agerpres.

"Pandemia de COVID-19 a schimbat parţial comportamentul consumatorilor din piaţa auto. O parte dintre aceştia şi-au amânat planurile de a achiziţiona un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie înregistrează un regres temporar", susţin autorii studiului.

Astfel, deşi tendinţa către maşinile electrice pare să se consolideze pe termen lung, în actualul context dominat de incertitudine, consumatorii tind să caute confortul unei tehnologii cunoscute, testate şi accesibile, reiese din studiu.

Potrivit cercetării, cei mai mulţi consumatori care şi-au amânat intenţia de cumpărare provin din ţările asiatice (India - 38%, Coreea - 32% şi China - 29%), în timp ce europenii îşi menţin în mare parte planurile stabilite anterior.

Dintre ţările europene participante la studiu, Italia înregistrează cel mai mare procentaj al celor care au amânat cumpărarea unei maşini noi din cauza pandemiei (32%), urmată de Spania (29%), Marea Britanie (20%) şi Franţa (17%).

Citește și: BREAKING Dragnea a SCOS IEPURELE DIN PĂLĂRIE în fața judecătorilor...

"Din rândul celor care s-au răzgândit în privinţa tipului de autovehicul pe care vor să îl cumpere, mulţi s-au reorientat către o maşină mai ieftină - Japonia (44%), China (44%), Germania (48%), Coreea (51%), SUA (55%) şi India (65%)", se menţionează în document.

În ceea ce priveşte tipul de motor preferat, în Italia, ţară care anul trecut se afla pe primul loc în Europa în privinţa interesului pentru automobilele dotate cu sisteme alternative de propulsie (electrice sau hibride), procentul a urcat de la 58% la 61% anul acesta.

Studiul mai arată că Spania înregistrează o situaţie similară (62% preferă sistemele alternative, iar 34% pe cele clasice). În schimb, în Germania, interesul pentru maşinile nepoluante a scăzut de la 51% în 2020 la 41% în 2021. Şi în alte ţări europene, majoritatea consumatorilor înclină acum mai degrabă spre maşinile cu motoare clasice - Belgia (61%), Austria (58%), Marea Britanie (54%). Autonomia limitată şi lipsa infrastructurii de încărcare sunt principalele aspecte care preocupă consumatorii din majoritatea ţărilor analizate cu privire la maşinile electrice.

"Prudenţa manifestată de consumatori este firească în perioade dominate de incertitudine. În acest context, este de remarcat faptul că europenii sunt mai optimişti decât asiaticii şi îşi menţin planurile cu privire la achiziţionarea unui autovehicul nou. În privinţa scăderii interesului pentru maşinile electrice şi hibride, explicabilă prin nevoia de stabilitate a consumatorilor, este de aşteptat să fie una temporară şi, odată cu restabilirea încrederii în evoluţia de ansamblu a economiei, să revină şi preocuparea pentru protecţia mediului şi, implicit, apetitul pentru acest gen de motoare. În România, autorităţile continuă stimularea înnoirii parcului auto şi în mod special înlocuirea maşinilor vechi cu unele mai puţin poluante, prin acordarea de prime (ecobonusuri) din ce în ce mai mari. În ediţia din acest an, prima de casare acordată în cadrul programului Rabla Clasic a crescut de la 6.500 de lei la 7.500 de lei, iar valoarea ecobonusurilor acordate a fost, de asemenea, majorată. În plus, ambele programe, Rabla Clasic şi Rabla Plus, au fost flexibilizate", a declarat Ciprian Gavriliu, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România.

Pe de altă parte, când iau în calcul cumpărarea unei maşini noi, consumatorii pun siguranţa pe primul plan. Americanii sunt interesaţi, în principal, de dotarea cu un sistem de alertă pentru punctul "mort" (70%), în timp ce indienii (89%), chinezii (85%) şi japonezii (83%) sunt preocupaţi de sistemul de frânare automată de urgenţă. În Europa, belgienii, germanii şi austriecii pun pe primul loc dotarea cu un sistem de alertă pentru punctul "mort" (71%, 65%, respectiv 66%), în timp ce spaniolii, italienii şi francezii sunt interesaţi cel mai mult de sistemul de frânare automată de urgenţă (84%, 83%, respectiv 76%).

Studiul mai arată că, în privinţa dificultăţilor financiare, tinerii sunt cei mai expuşi în această perioadă. Procentul consumatorilor cu vârste între 18 şi 34 de ani din SUA şi Germania care au cerut amânarea plăţii ratelor la maşină este cu mult mai mare decât în cazul celor cu vârste mai înaintate, aspect care ridică întrebări cu privire la capacitatea acestora de a sprijini o revenire sustenabilă a cererii pe piaţa auto, conform studiului.

Totodată, vânzarea online capătă contur şi în acest domeniu, însă majoritatea consumatorilor preferă încă să cumpere personal viitoarea maşină, din moment ce anumite aspecte din procesul de cumpărare rămân dificil sau chiar imposibil de digitalizat, cum ar fi testarea.

La realizarea studiului Deloitte Global Automotive Consumer Study 2021 au participat aproximativ 24.000 de consumatori din 23 de ţări, dintre care şapte din Europa - Austria, Belgia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie şi Spania.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanţă, servicii juridice, consultanţă financiară şi managementul riscului, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii adiacente către clienţi din sectorul public şi privat provenind din industrii variate.

Deloitte România este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din ţara noastră şi oferă, în cooperare cu Reff & Asociaţii | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanţă fiscală, servicii juridice, de consultanţă în management şi consultanţă financiară, servicii de managementul riscului, soluţii de servicii şi consultanţă în tehnologie, precum şi alte servicii adiacente, prin intermediul a 2.000 de profesionişti.