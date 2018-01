Panică la Londra! Un hotel şi două staţii de metrou au fost evacuate / FOTO

Aproape 1.500 de persoane au fost evacuate marţi dintr-un hotel şi un club de noapte şi două staţii de metrou au fost închise în urma unor scurgeri de gaze în centrul Londrei, relatează PA, Reuters şi AFP, potrivit agerpres.

Staţia Charing Cross, pe unde circulă zilnic zeci de mii de persoane, a fost închisă, la fel şi staţia Waterloo.

Strand, o arteră importantă care face legătura între Trafalgar Square şi podul Waterloo, a fost închisă circulaţiei şi populaţia a fost sfătuită să evite zona.

Pompierii au fost chemaţi la faţa locului după ce a fost detectate niveluri ridicate de gaze pe strada Craven, lângă staţia Charing Cross.

‘A fost descoperită o fisură la o conductă de gaze. Ca măsură de precauţie, circa 1.450 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel şi un club de noapte. Strand este închisă complet şi am cerut populaţiei să evite zona’, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor.

‘Lucrăm cu serviciile de urgenţă şi o zonă închisă traficului a fost instituită ca măsură de precauţie’, a declarat un purtător de cuvânt al companiei de gaze Cadent. ‘Hotelul Amba, apartamentele din apropiere şi staţia Charing Cross au fost evacuate’, a adăugat el.

I'm staying at amba hotel at Charing cross. The whole hotel was evacuated. We're now relocated to a nearby hotel out o the leaking zone. #gasleak — Tavinho Costa (@tavinhocosta) 23 ianuarie 2018

Disruption caused by gas leak in #Strand expected to last some time. Officers continue to assist @LondonFire & partner agencies. Cordon and road closures remain in place as a precaution - members of public/ motorists advised to avoid area. — MPS Westminster (@MPSWestminster) 23 ianuarie 2018