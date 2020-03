Paolo Maldini, după ce a fost infectat cu noul coronavirus: Mi-am pierdut simțurile. Este ca o gheară în piept

Fostul mare jucător al celor de la AC Milan, Paolo Maldini, a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus. El susține că perioada mai grea a trecut pentru el, dar în ultimele zile a simțit ”ca o gheară în piept” și a ajuns să își piardă simțurile ”gustul și mirosul”.

"Mă simt destul de bine, răul a trecut. Mai am însă un pic de tuse seacă, mi-am pierdut simțurile, gustul şi mirosul, dar sper să-mi revină. A fost ca o răceală mai puternică, dar nu una normală. Un sportiv îşi cunoaşte bine corpul și la fel sunt și eu. Durerile sunt destul de puternice, apoi simţi acea gheară în piept. Este un virus complet nou, iar corpul se luptă cu un duşman pe care efectiv nu-l cunoaşte. Cred că şi ceilalţi din familia mea s-au infectat. Şi Daniel simte dureri şi febră, dar e tânăr şi are tot o formă uşoară. Cred că şi ceilalţi din familia mea s-au infectat, dar virusul a ieşit deja din ei, pentru că rezultatul testelor a fost negativ. Mi-e tare dor de jucători, 14 zile nu i-am văzut deloc! Nu știu de unde l-am luat. Soția mea a petrecut trei săptămâni în pat. Înainte de asta, în mijlocul lui februarie, cel mai mare dintre bieții noștri, Christian, care are 23 de ani și locuiește cu noi, s-a simțit destul de rău, cred că el a avut cea mai gravă formă. Eu am simțit primele simptome joi, pe 5 martie. M-am tratat doar cu paracetamol”, a spus Paolo Maldini, pentru Corriere della Sera.