Papa Francisc: Chiar și în lumea de astăzi există povești de corupție ca aceea pe care o povestește Evanghelia: comportamente necinstite, politici inechitabile

Duminică, 18 septembrie 2022, papa Francisc a recitat rugăciunea ”Îngerul Domnului” împreună cu mii de romani și pelerini prezenți la amiază în Piața San Pietro. În alocuțiunea sa, pontiful a vorbit despre Evanghelia duminicii cu parabola administratorului necinstit (cf. Lc 16,1-13). Papa a făcut un apel la pace și dialog în conflictul dintre Azerbaidjan și Armenia, fără a uita de drama poporului ucrainean.

”Pentru a moșteni viața veșnică nu e nevoie a acumula bunurile acestei lumi, dar ceea ce contează este caritatea pe care am trăit-o în relațiile noastre fraterne”: a spus papa Francisc în alocuțiunea de la rugăciunea ”Îngerul Domnului”, recitată duminică, 18 septembrie a.c., împreună cu aproximativ 25 de mii de romani și pelerini prezenți la amiază în Piața Sfântul Petru, scrie vaticannews.va.

Vorbind pe larg despre parabola proclamată la Evanghelia duminicii după ritul roman sau latin, cu iscusința administratorului necinstit (Lc 16,1-13), papa a recunoscut că aceasta oferă o învățătură mai greu de înțeles. Isus prezintă, practic, ”o poveste de corupție”: un administrator necinstit care fură, iar când a fost prins de patronul său, acționează cu înțelepciune pentru a ieși cu bine din respectiva situație. E natural, de aceea, să ne întrebăm în ce constă această înțelepciune și ce vrea să ne transmită Isus.

Parabola ne ajută să vedem că acest administrator ajunge în dificultăți pentru că ”a profitat de bunurile stăpânului său”. Când va trebui să dea cont și să-și piardă locul de muncă, el nu se dă bătut: ”nu se resemnează în fața sorții și nu face pe victima, dimpotrivă, acționează repede cu înțelepciune, caută o soluție, este întreprinzător”. Isus se folosește de această poveste pentru a ne lansa o primă provocare: ”Fiii veacului acestuia, în generaţia din care fac parte, sunt mai înţelepţi decât fiii luminii” (v. 8).

Papa Francisc: ”Se întâmplă că cel care se mișcă pe ascuns, după anumite criterii lumești, e în stare să se descurce în mijlocul greutăților, știe să fie mai isteț decât ceilalți; în schimb, discipolii lui Isus, adică noi, uneori suntem adormiți sau naivi, nu știm să luăm inițiativa pentru a căuta căi de ieșire din dificultăți. Mă gândesc la momentele de criză personală, socială, dar și eclezială: uneori ne lăsăm învinși de descurajare sau cădem în lamentări și victimism. În schimb, ne spune Isus, am putea fi și isteți după Evanghelie, am putea fi trezi și atenți pentru a discerne realitatea, am putea fi creativi pentru a căuta soluții bune pentru noi și pentru ceilalți”.

În același timp, parabola lui Isus ne mai oferă o învățătură, pornind de la o întrebare firească: în ce constă, de fapt, înțelepciunea administratorului? El se hotărăște să facă o reducere celor care au datorii și în acest fel și-i face prieteni, sperând că vor putea să-l ajute la rândul lor atunci când patronul îl va alunga. E o schimbare importantă aici care nu trebuie pierdută din vedere căci ”mai înainte, el strângea bogățiile pentru sine, dar acum le folosește pentru a-și face prieteni care să-l poată ajuta în viitor”. De aici, învățătura lui Isus cu privire la folosirea bunurilor: ”Faceţi-vă prieteni din mamona nedreaptă, pentru ca ei să vă primească în corturile veşnice atunci când veţi duce lipsă” (v. 9).

”Altfel spus”, a reluat papa, ”pentru a moșteni viața veșnică, nu e necesar a acumula bunurile acestei lumi, dar ceea ce contează este caritatea pe care-o vom fi trăit în relațiile noastre fraterne. Iată, așadar, îndemnul lui Isus: nu folosiți bunurile acestei lumi numai pentru voi înșivă și pentru egoismul vostru, dar folosiți-vă de ele pentru a închega prietenii, pentru a stabili relații bune, pentru a acționa în caritate, pentru a promova fraternitatea și a practica grija față de cei mai slabi”.

Papa Francisc: ”Frați și surori, chiar și în lumea de astăzi există povești de corupție ca aceea pe care o povestește Evanghelia: comportamente necinstite, politici inechitabile, forme de egoism care stăpânesc opțiunile persoanelor și instituțiilor, și atâtea alte situații obscure. Dar nouă, creștinilor, nu este îngăduit să ne descurajăm sau, mai rău, să le lăsăm să meargă mai departe, să rămânem indiferenți. Dimpotrivă, suntem chemați să fim creativi în facerea binelui, cu prudența și istețimea Evangheliei, folosind bunurile acestei lumi – nu doar pe cele materiale, dar toate darurile pe care le-am primit de la Domnul – nu pentru a ne îmbogăți noi înșine, ci pentru a genera iubire fraternă și prietenie socială”.

”Să ne rugăm Preasfintei Fecioare Maria”, a fost îndemnul papei de la finalul alocuțiunii duminicale, ”ca să ne ajute să fim asemenea ei săraci în spirit și bogați în iubire reciprocă”.

După rugăciunea ”Îngerul Domnului”, papa ”a mulțumit lui Dumnezeu” pentru recenta călătorie efectuată zilele trecute în Kazahstan și a făcut mai multe apeluri referitoare la situația internațională, în special la conflictul dintre Azerbaidjan și Armenia, fără a uita de drama poporului ucrainean:

Papa Francisc: ”Sunt îndurerat pentru recentele confruntări dintre Azerbaidjan și Armenia. Transmit apropierea mea spirituală față de familiile victimelor și îndemn părțile [implicate] să respecte acordul de încetare a focului în vederea unui acord de pace. Să nu uităm: pacea este posibilă când tac armele și începe dialogul. Să ne rugăm în continuare pentru martirizatul popor ucrainean și pentru pace în toate țările însângerate de război!”.

Înainte de a saluta diferitele grupuri de pelerini din Italia și din diferite țări, papa a transmis asigurarea rugăciunii sale pentru locuitorii regiunii italiene Marche, afectați de violente inundații care au lăsat în urmă 11 morți, 2 dispăruți și imense pagube materiale, spunând că se roagă pentru cei morți, pentru rudele lor, pentru cei răniți și pentru cei care au suferit pagube grave: ”Domnul să întărească aceste comunități”.

La finalul rugăciunii ”Angelus”, papa Francisc a invocat binecuvântarea apostolică, ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.