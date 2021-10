Papa Francisc îndeamnă COP26 să acţioneze cu urgenţă pentru a oferi răspunsuri efciente crizei ecologice fără precedent

Papa Francisc îndeamnă COP26 să acţioneze ”cu urgenţă pentru a oferi răspunsuri eficiente crizei ecologice fără precedent” şi ”crizei valorilor pe care o trăim şi să ofere astfel o speranţă concretă generaţiilor viitoare”, relatează AFP, citat de news.ro

Papa a făcut aceste declaraţii într-un discurs pe care l-a susţinut luni în cadrul unei întâlniri, la Vatican, pe tema ”Credinţa şi ştiinţa: către COP26”, la care participă oameni de ştiinţă şi religioşi din întreaga lume şi care se încheie prin semnarea unui apel adresat particopanţilor la cea de -a 26-a Conferinţă ONU privind modificările climatice (COP26), care urmează să se desfăşoare la Glasgow, în Scoţia, de la 31 octombrie la 12 noiembrie.

Papa Francis denunţă cu regularitate comportamente nefaste asupra medului - ”rădăcinile conflictelor, aviditatea, indiferenţa, ignoranţa, frica, nedreptatea, insecuritatea şi violenţa”.

”Rădăcinile conflictelor sunt cele care provoacă rănile grave pe care le facem mediului, precum modificările climatice, deşertificarea, poluarea, pierderea biodiversităţii”, dă asigurări Papa.

”În ultimii 100 de ani, am declarat război Creaţiei”, a deplâns, la rândul său, arhiepiscopul din Canterbury Justin Welby, liderul spiritual al anglicanilor.

”Abuzurile noastre, războiul nostru împotriva climei îi afectează pe cei mai săraci dintre noi”, a denunţat el.

Arhiepiscopul din Canterbury Justin Welby îndeamnă la ”un pelerinaj către o economie curată”, fără carbon şi care să folosească în mai mare măsură energii regenerabile.

Addressing scientific and religious leaders ahead of COP26, the 2021 United Nations Climate Change Conference, Pope Francis starts delivering his speech before stopping abruptly saying those present can read it later in order to save time. pic.twitter.com/x3e6IxD96I