PARADOX la CEO Oltenia: 13.000 de angajați au fost TRIMIȘI în șomaj tehnic, dar primesc PRIME de Paști

Situație paradoxală la CEO. Aproximativ 13.000 de angajaţi Complexului Energetic Oltenia sunt trimişi în şomaj tehnic, după ce nu mai au de muncă din cauza restricțiilor impuse de autorități în criza coronavirus. Oamenii vor primi însă prime de Paști.

Conducerea CEO a decis ca toți cei aproape 13.000 de angajați să intre în șomaj tehnic, prin rotație, de luni, ca măsură preventivă în condiţiile pandemiei de coronavirus, conform Mediafax.

În prima etapă va intra personalul Termocentralei Turceni, în carierele care aprovizionează Termocentrala Turceni, Jilț Sud, Jilț Nord, Peșteana, Husnicioara și carierele Roșia, Tismana, Pinoasa, primele patru pe o perioadă de patru săptămâni.

Carierele Roșia, Tismana, Pinoasa intră în șomaj tehnic pentru o perioadă de două săptămâni, după care, în etapa a doua, vor intra în șomaj tehnic carierele din Motru, cu Termocentrala Ișalnița.

„Decizia a fost luată atât din considerente economice, fiindcă cererea de energie la ora aceasta este foarte mică, vineri de exemplu am funcționat cu un grup la Rovinari și un bloc la Craiova, o putere în jur de 360 de megawați, cât și din considerente de natură COVID-19, pentru protejarea salariaților pentru a evita aglomerările de personal în perioada în care se anunță a fi un vârf al acestei situații", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Daniel Burlan, preşedintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia.

Perioada de șomaj tehnic la CEO se va încheia la începutul lunii iunie.

Angajații au primit bonuri valorice pentru cărbune în valoare de 1.080 lei și bonurile de masă la valoarea de 20 lei fiecare, conform noului contract colectiv încheiat pe 1 aprilie.

Până la sfârșitul lunii aprilie, salariații vor primi și câte 1.300 de lei sub formă de tichete cadou, de Ziua Muncii, care reprezintă de fapt fosta prima de Paște.

Șomajul tehnic va reprezenta 75% din salariul mediu brut.

„S-au oprit toți marii consumatori din țară și asta ne afectează și pe noi, salariații Complexului Energetic Oltenia. Oamenii sunt îngrijorați și cu pandemia. Toți ne temem pentru sănătatea noastră. Șomajul se face prin rotație, așa încât să asigurăm și funcționarea grupurilor energetice și a liniilor tehnologice din cariere. În prezent, în CEO suntem aproape 13.000 de angajați. Avem negociată în contractul colectiv de muncă o primă, înainte îi zicea prima de Paște, acum de Ziua Muncii, care fi acordată sub formă de tichete cadou, după Paște", a declarat, pentru MEDIAFAX, Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului „Energia Rovinari”, lăcătuș mecanic la Termocentrala Rovinari.

Nicușor Jianu, lăcătuș de excavator la Cariera Roșiuța, în vârstă de 49 de ani, din comuna Cătunele, județul Gorj, are o vechime de peste 30 de ani, la CEO. Acesta spune că și-a făcut planul pentru perioada în care va fi în șomaj tehnic.

„Măsura e foarte bună, în primul rând pentru sănătatea minerilor din CEO. Plecăm pe rând, eu zic că e foarte bine. Oamenii își protejează familia, în primul rând, chiar dacă o să avem salarii mai mici. Cei care stau la casă au de lucru în grădină. Eu stau la casă, am curte, din fericire. Am și stupi, solar, facem o economie și de bani, am de tăiat pomii, via, de pus în grădină. S-au luat voucherele de cărbune. Vom primi și o primă după Paște", a spus Nicușor Jianu.

Nicu Bunoaica, liderul Sindicatului Solidaritatea 2013, susține că mulți dintre mineri au probleme de sănătate, iar eventuale cazuri de coronavirus le-ar putea agrava situația.

„În condițiile actuale de oprire a economiei României, din cauza noului coronavirus, vânzarea de energie este scăzută și nu acoperă cheltuielile de producție. De aceea, măsura a fost luată și pentru protejarea salariaților, pentru că ei sunt bolnavi de plămâni și de inimă, boli ideale pentru acest virus, dacă ar intra printre mineri", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Nicu Bunoaica, liderul Sindicatului Solidaritatea 2013.

Acesta a precizat că în CEO există stocuri necesare pentru a menține producția internă a României de electricitate, fără probleme.

Şi angajaţii Complexului Energetic Hunedoara vor beneficia de prime de Paşte sub formă de tichete cadou, însă vor avea o valoare mai mică.

„Având în vedere că angajații de la Complexul Energetic Hunedoara sunt prinși în perioada aceasta în funcționare permanentă, din cauza stării de urgență, noi, chiar dacă situația noastră este dificilă, vom face toate eforturile să respectăm contractul colectiv de muncă și să acordăm o primă de Paște, care nu va fi la nivelul celor de la CEO, dar cu siguranță va fi o primă, cred că va fi sub 200 de lei”, a spus, la rândul său, Darius Câmpean, preşedintele Sindicatului Muntele din Valea Jiului.

În cele patru exploatări miniere, o sucursală și două termocentrale ale CEH sunt 4.200 de angajați.