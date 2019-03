Paradox: sistemul energetic românesc, mai sigur decât cele din străinătate pentru că este mai vechi

Sistemul Energetic Naţional românesc este mai sigur în faţa atacurilor cibernetice, pentru că este mai vechi şi nu poate fi controlat de la distanţă, iar „mie personal digitalizarea, în relaţia cu zona industrială, îmi dă fiori”, a declarat, marţi, într-un forum de specialitate, Yugo Neumorni, preşedintele CIO Council România. De asemenea, el a mai susținut că economia ar fi la pământ în cazul unui atac informatic și ne-am întoarcere în Evul Mediu, informează Agerpres.

"N-aş putea spune cât de pregătită este întreaga umanitate pentru a face faţă unui atac cibernetic masiv, nu doar România. Singur, un departament de IT nu mai poate face faţă unui atac de tipul celui din Ucraina. Să fim foarte realişti: dacă băncile care au fost primele targetate de atacuri pentru că acolo sunt banii, zona SCADA (Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date - Supervisory Control And Data Acquisition, n.r.) şi de Industrial Control este una extrem de vulnerabilă. De ce? Lucrurile sunt foarte simple: sistemele au fost dezvoltate acum 30-40 de ani, că vorbim despre controlul unui laminor, unui cuptor sau unui hidro-agregat. La ora actuală, în întreaga lume, că vorbim de hidrocentrale sau de metalurgie, toate sistemele industriale sunt foarte nesigure, din acest punct de vedere. În cazul atacului cibernetic din Ucraina, pe lângă faptul că a vizat intrarea prin sistemul IT, din IT s-a mers în zona operaţională. Mie, digitalizarea în relaţia cu zona industrială, îmi dă fiori. Asta pentru că acum 15-20 de ani, tot ce însemna zona SCADA era izolată, nu exista Internet. Acum toată lumea promovează ideea de Internet of Things şi e normal pe undeva, însă asta înseamnă intrarea în Internet. Sistemul energetic românesc este mai sigur, pentru că este mai vechi şi pentru că nu poate fi coordonat de la distanţă", a subliniat Neumorni.

Acesta a adăugat că o cădere pentru mai multe zile a Sistemul Energetic Naţional, din cauza unui atac cibernetic, ar putea întoarce România în Evul Mediu.

"În Ucraina s-a atacat zona de distribuţie şi selectiv ai dat afară 28 de sub-staţii. Toată lumea zice să a fost vorba de un exerciţiu şi am arătat de ceea ce suntem capabili, dar atacând zona de transport ai pus la pământ tot sistemul energetic naţional. Dacă reuşeşti să ataci zona de producţie şi reuşeşti să decuplezi simultan o cantitate de energie, 1.200 - 2.000 Mw, cum s-a întâmplat în 1977, singura avarie sistemul energetic naţional. Atunci, patru ore a stat sistemul energetic naţional căzut complet şi a produs pagube de trei ori mai mari decât cele produse la cutremurul din 1977. Ştiţi ce ar însemnat 3, 4 sau 10 zile de cădere a sistemului energetic naţional? Economie la pământ şi întoarcere în Evul Mediu", a menţionat reprezentantul CIO Council România.

Cybersecurity în tranzacţiile cu monede virtuale, exemple de atacuri cibernetice şi modul în care ne protejăm de atacurile cibernetice sunt câteva dintre subiectele ce au fost dezbătute, marţi, în cadrul Cybersecurity Forum, eveniment organizat la Bucureşti.