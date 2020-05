Parc de distractii german deschis si pentru romani

Parcul de distractii german, Europa-Park, cel mai popular din Europa dupa Disneyland din Paris, situat foarte aproape de granita cu Franta, se va redeschide pe 29 mai, mai intai pentru locuitorii din Germania, in conditiile in care granitele raman inchise, a anunţat conducerea parcului astazi.

Hotelurile si restaurantele din Europa-Park se vor redeschide treptat incepand cu 18 mai, apoi parcul pe 29 mai, a mentionat intr-un comunicat transmis presei conducerea parcului de distractii, care a primit peste 5,7 milioane de vizitatori anul trecut.

Situat in orasul Rust, in sud-vestul Germaniei, la cativa kilometri de sudul Alsaciei, regiune franceza grav afectata de epidemia de Coronavirus, Europa-Park a amanat redeschiderea sa in aceasta primavara, programata initial pe 28 martie. Pentru a reduce la minimum riscul de infectie la fata locului, numarul de vizitatori va fi limitat si biletele vor trebui sa fie achiziţionate doar online. Marcaje de distantare vor fi amplasate pe sol pentru a mentine distantele la eventualele cozi, iar suprafetele vor fi dezinfectate in mod regulat, a explicat conducerea parcului. In comunicat, conducatorii parcului isi exprima si nerabdarea deschiderii granitelor pentru circulatia transfrontaliera, pentru a putea primi vizitatoti si din alte tari.

Speranta Anghel