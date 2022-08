Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a deschis anchetă după accidentul aviatic din Giurgiu, soldat cu doi morți

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au deschis o anchetă după ce un avion ultraușor s-a prăbușit la puțin timp după decolare, în județul Giurgiu. Anchetatorii au în vedere infracțiuni prevăzute în Codul Aerian, privind consumul de alcool și pilotarea fără plan de zbor. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a deschis un dosar penal cu privire la incidentul aviatic sesizat la 112 sâmbătă, în jurul orei 13:50.

„Astfel, un avion de mici dimensiuni a fost identificat prăbuşit în pădurea din comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu, victimele fiind o persoană de sex feminin şi o persoană de sex masculin”, au transmis procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București într-un comunicat de presă. Potrivit procurorilor, se fac cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 112 şi art. 116 alin. 1 lit. a, b, c ambele raportate la art. 122 şi art. 114 alin. 1, 2 şi 3 şi art. 115 alin. 1 din Legea nr. 21/2020 privind Noul Cod Aerian al României, art. 192 alin. 1, 2 şi 3 din Codul Penal.

Articolul 112 din Noul Cod Aerian: „Încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu prevăzute de actele normative cu putere de lege sau neîndeplinirea acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranţa unei aeronave în zbor şi prin aceasta s-a cauzat o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi”.

Art. 114. - (1) Efectuarea serviciului de către personalul aeronautic aflat sub influenţa băuturilor alcoolice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă

Art. 116, lit. a,b și c: Se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) exploatarea unei aeronave fără ca aceasta să posede certificatul de înmatriculare sau, după caz, de identificare, emis potrivit dispoziţiilor legale;

b) exploatarea unei aeronave fără ca aceasta să posede certificatul de navigabilitate sau, după caz, documentul echivalent de navigabilitate, emis potrivit dispoziţiilor legale;

c) inscripţionarea neconformă cu certificatul de înmatriculare sau identificare ori suprimarea mărcilor de inscripţionare.

Art. 122. - „Dacă faptele prevăzute la art. 112, 113, 116 şi 118 au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 ani ori detenţiunea pe viaţă şi interzicerea unor drepturi”.

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în localitatea Letca Nouă, județul Giurgiu. Cele două persoane aflate în avion au decedat. Surse au declarat pentru MEDIAFAX că la manșa avionului se afla proprietarul Aerodromului din Letca Nouă, Valentin Anghel.