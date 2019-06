Păreri împărțite în grupul minorităților cu privire la susținerea moțiunii de cenzură

Liderul grupului minorităților din Parlament, Varujan Pambuccian, a declarat, miercuri, că grupul din Camera Deputaților nu a discutat despre o susținere a moțiunii de cenzură la adresa Guvernului dar că el crede că sunt două părți egale în grup care se poziționează diferit față de moțiune.

"Nu am discutat încă chestiunea aceasta (moțiunea de cenzură-n.red.) în ședința de grup, dar probabil că va fi grupul împărțit cam în două jumătăți egale", a declarat Varujan Pambuccian după consultările minorităților cu președintele Klaus Iohannis la Cotroceni, conform Mediafax.

Totodată, el susține restrângerea domeniilor în care Guvernul să legifereze prin ordonanțe de urgență și mai mult decât au prevăzut cele două întrebări ale referendumului de pe 26 mai.

"În ceea ce privește referendumul, la primul punct noi am reamintit că încă din 2003 am cerut eliminarea OUG ca instrument. Acum considerăm că ele trebuie să rămână doar pentru cazurile de calamități, stare de război, în rest sunt inutile, dacă există voința politică ca o lege să treacă foarte repede prin Parlament. Lucrul acesta se poate întâmpla, nu e nevoie neapărat de o OUG, adică domeniile de legiferare noi am vrea să le restrângem mai mult decât a fost solicitat în cadrul referendumului, la subiecte de genul acesta. La a doua chestiune, toată lumea este de acord cu ce s-a votat și cu întrebarea. Rămâne să vedem cum arată textul respectiv și bănuim că se va găsi o formulă juridică pentru textul constituțional, deci din punctul acesta de vedere susținem demersul președintelui României", a afirmat liderul minorităților din Parlament.

Daniel Constantin a declarat, miercuri, că Pro România susține moțiunea de cenzură la adresa Guvernului și lucrează la document alături de inițiatorii acesteia, respectiv PNL. El a precizat că în prezent grupul deputaților Pro Europa are 24 de membri.

Și Eugen Tomac a declarat, miercuri, că PMP va vota pentru trecerea moțiunii de cenzură, inițiată de PNL la adresa actualului Guvern.

Liderul UDMR, Kelemn Hunor, a anunțat că va susține demersul opoziție.

Moțiunea de cenzură este probabil să fie depusă săptămâna viitoare, a anunțat liderul USR Dan Barna.