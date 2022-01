Părintele Calistrat a citit-o pe Diana Şoşoacă: 'Femeia are minte, e un pic vulcanică, irascibilă, are temperament războinic, dar nu are ideile rele'

Diana Şoşoacă este cea mai controversată femeie din politica românească la ora actuală! Senatoarea a intrat în conflict cu aproape toată lumea, inclusiv cu propriii colegi din AUR, care au exclus-o din rândurile lor. Părintele Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni, din județul Iași, a cunoscut-o pe senatoare și consideră că aceasta nu are idei rele, dar modul de expunere a lor îi dăunează.

Părintele Calistrat îi dă sfaturi senatoarei și îi cere să fie mai discretă.

”Femeia are minte, e un pic vulcanică, irascibilă, are temperament războinic, dar nu are ideile rele. Dacă unele ar fi folosite sau ar fi măcar 20 de oameni care să gândească la fel, dar nu cu zgomot. Pentru că nu așa se fac lucruri. Zgomotul nu face bine. Binele nu face zgomot. Dacă înțelegem asta, o putem înțelege pe ea.

Ea când a venit la început, a venit cu idei bune, s-a izbit de oponențe, a devenit irascibilă pentru a apăra anumite idei. Noi trebuie să ne uităm să vedem ce vrea poporul. În senatul roman, dictonul era pâine și circ. În secolul XXI, se vrea doar circ, pâinea ți-o cumperi singur. Nu mai dă împăratul masă gratis. Când se fac dezbateri în Senat, ar trebui publicate cărți. Dimitrie Cantemir a scris o carte: Gâlceava înţeleptului cu lumea. Nu cumva trăim epoca aia?

Doamna e senatoare pe Iași, ne-am pozat, a fost în vizită la Sfânta Paraschiva, odată a intrat ca orice cetățean la slujbă. Dacă discuți cu ea în particular, e femeie tare draguță. Nu am nicio treabă. Eu în calitate de preot și dacă ar veni dușmani, eu respect pe oricine. Biserica restaurează suflete. De ce să fiu eu supărat pe dușmanul ăluia? În creştinism nu trebuie să existe ură. Biserica ar trebui să fie cea mai pacifistă, calmă, echilibrată. Am discutat cu doamna, i-am spus: încercați să lucrați la proiecte frumoase, discrete, care atunci când vor fi puse în practică, oamenii să vadă că sunt bune. Dacă spuneți de dinainte ce gândiți o să vină să sape. Așa e și în politică.”, a spus preotul la România TV.